TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki insanlı keşif uçağı 'Otağ'ın orman yangınlarında aktif görev aldığını duyurdu. Uçak, ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemleriyle orman yangınları başta olmak üzere diğer doğal afetlerde kullanılabiliyor. Otağ, Türkiye'de sadece 5 ülkede kullanılan bir uçak olup, yangınların ilerleyiş şekli, sıcak noktalar ve yanan alanların konumlarını belirleyerek müdahaleyi kolaylaştırıyor.

'Otağ' yeşil vatanın korunmasında görev başında

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki insanlı keşif uçağı 'Otağ'ın orman yangınlarında aktif görev aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl OGM envanterine giren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Otağ' ismi verilen insanlı keşif uçağı, orman yangınları başta olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra diğer ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilen ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemleriyle dikkat çekiyor. Sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükteki alanın ortofoto haritasını 30 dakika gibi bir sürede üreterek, uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor. Uçaktaki flir termal kamerasının hedef görüntüsü, koordinatlı şekilde üç boyutlu araziye giydirilip, canlı takip mümkün olurken yanan alanlara ilişkin ölçümler de yapılabiliyor.

Dünyada Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan Otağ, İzmir Torbalı ve Aliağa ile Muğla Milas yangınlarının yanı sıra Antalya Kaş'taki orman yangınlarında aktif görev aldı. Bu yangınlarda sahip olduğu teknoloji sayesinde alevlerin ilerleyiş şekli, sıcak noktalar, duman altındaki yanan alanların konumlarını belirleyip; orman yolları, kara birlikleri ve yangın araçlarının son konumlarını tespit eden Otağ, kara birliklerinin en kısa yoldan yönlendirilmesine destek oldu.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarında dünya çapında artışlar meydana geldiğini belirterek, ülke olarak hem yangınların önlenmesi hem de erken müdahale amacıyla gerekli tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. İleri teknolojiye sahip insanlı keşif uçağının orman yangınlarında aktif görev yaptığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Yeşil vatanımızı korumak için son dönemde Orman Genel Müdürlüğümüzün envanterine kazandırdığımız kara ve hava araçlarımız gücümüze güç katıyor. Yeşil vatanımızı koruyup daha da geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek dedi. (DHA)