ÖSYM'den yeni karar: Sınav yapmamaktan vazgeçti!

ÖSYM YKS sınavı ile ilgili aldığı kararı değiştirdi. 10 ili etkileyen kararla ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar...

Bilindiği üzere 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 10 ilimiz etkilendi. Yaşanan afet sonrası ÖSYM bu 10 ilde YKS sınavını yapmama kararı almıştı. Ancak az önce gelen yeni bilgilere göre bu karar da değişiklikler var. Peki YKS sınavı deprem bölgesinde yapılacak mı? Depremden etkilenen 10 ilde YKS sınavı yapılacak mı? İşte detaylar…

ÖSYM kararından vazgeçti!

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 ilde yapılan incelemelerin ardından kararında değişikliğe gitti. Yeni karara göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS sınavı yapılacak. Konuyla ilgili Twitter'da "Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde eğitim öğretime başlaması ve yapılan detaylı incelemeler neticesinde Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS uygulaması yapılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde eğitim öğretime başlaması ve yapılan detaylı incelemeler neticesinde Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 30, 2023

İsteyen öğrenciler farklı şehirlerde sınava girebilecek!

Bölge kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde öğrenciler Türkiye'nin istedikleri şehrinde sınava girebilecekler. Ersoy can güvenliğini riske atmadan ve sınavların güvenliğinde zafiyete sebep olmadan süreci işleteceklerini belirtti.

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Sınava yaklaşık olarak 3,5 milyon kişi katılacak. Sınava başvuru süreciyse 8 Mart 2023 tarihinde başladı ve 27 Mart 2023 tarihinde bitti. Bu sürecin sonunda sınav 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınav konularında deprem bölgesinde ders işlenememesi sebebiyle azaltılmaya gidildi.

YKS geç başvuru tarihleri ne zaman?

2023 YKS sınavı için başvuru süreci 8 Mart 2023 tarihinde başladı. Başvuruların alımı 27 Mart 2023 tarihinde ise bitti. Peki sınava başvuru yapamayanlar ne yapacak? Deprem sebebiyle YKS geç başvuru tarihleri uzatıldı. Buna göre YKS'ye geç başvurulu ile 27 Mart 2023 tarihinden 3 Nisan 2023 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

YKS sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı YKS için tarihler açıklandı. Deprem sebebiyle ileri bir tarihe atılması bekleniyordu ancak bu tarz bir uygulamaya gidilmedi. YKS her yıl gelenekselleşen şekliyle Haziran ayında yapılacak. ÖSYM takviminde açıklanan tarihlerse 17-18 Haziran 2023.

Adaylar 17 Haziran 2023 tarihinde temel yeterlilik testi TYT'ye girecek. Toplamda 120 soru sorulacak sınav için 135 dakika süre verilecek. 18 Haziran 2023 tarihindeyse alan yeterlilik testi AYT yapılacak. Bu sınavda adaylar kendi alanlarının sorularını çözecek. AYT sınavının süresiyse 180 dakika.

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