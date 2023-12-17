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Osmaniye'de Teknoloji Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Projeleri Bilim Şenliğinde Sergilendi

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Osmaniye'de Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim alan öğrencilerin projelerinin yer aldığı bilim şenliği düzenlendi. Gençlik Merkezi'nde yapılan şenlikte öğrencilerin çalışmaları sergilendi. Vali Erdinç Yılmaz, projeleri inceledi ve öğrencileri tebrik etti.

Osmaniye'de teknoloji alanında eğitim alan öğrencilerin projelerinin yer aldığı bilim şenliği düzenlendi.

Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrencilerinin çalışmaları, Gençlik Merkezi'nde yapılan şenlikte sergilendi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, projeleri inceledi.

Yılmaz, atölyedeki eğitimleri önemsediklerini belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Şenliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar da katıldı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Erdinç Yılmaz Osmaniye Gençlik Haberler

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