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Osmaniye'de Teknoloji Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Projeleri Bilim Şenliğinde Sergilendi

17 Aralık 2023 18:47 Güncelleme: 18:48 Abone Ol

Osmaniye'de Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim alan öğrencilerin projelerinin yer aldığı bilim şenliği düzenlendi. Gençlik Merkezi'nde yapılan şenlikte öğrencilerin çalışmaları sergilendi. Vali Erdinç Yılmaz, projeleri inceledi ve öğrencileri tebrik etti.