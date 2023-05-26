Ortaokul öğrencileri yangınla mücadele robotu tasarladı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, sensörleri sayesinde algıladığı alevlere otomatik ya da uzakdan kumandayla müdahale eden 'yangınla mücadele robotu' tasarladı. Araç şeklindeki tekerlekli robot; yangının olduğu yöne hareket edip, üzerindeki su püskürtme mekanizmasıyla alevlere müdahale ediyor. İlçede Şehit Muhammet Ambar İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencileri, yangında itfaiye ekipleri zarar görmemesi için sensörleri sayesinde algıladığı alevlere otomatik ya da uzakdan kumandayla müdahale eden 'yangınla mücadele robotu' geliştirdi. Araç şeklindeki tekerlekli robot; yangının olduğu yöne hareket edip, üzerindeki su püskürtme mekanizmasıyla alevlere müdahale ediyor, içerisindeki GPS sayesinde de itfaiye ekiplerine anlık konum gönderebiliyor. Amaçlarının yanınlara müdahale eden itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen öğrencilerden Polat Azer, "Projemizin ismi 'yanbot', yani yangın söndürme robotu. Amacımız itfaiye çalışanlarımızın zarar görmemesi. Üzerinde bulunan 4 alev sensörle yangını algılayıp, su püskürterek alevleri söndürüyor. Üzerinde bulunan GPS alıcısı ile yangın konumunu itfaiyeye ekipleri ile paylaşıyor. Eğer olası bir şarj bitme durumda ise üzerinde olacak güneş panelleri sayesinde kendini şarj edebiliyor" dedi.Öğrencilerden Emre Yazıcı da birlikte yaptıkları robotu daha da geliştirip, Teknofest gibi yarışmalara katılıp, başarı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji