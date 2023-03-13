Orta segmentin şampiyonu belli oldu: En hızlı Android telefonlar!

AnTuTu, şubat ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Bir telefon satın almadan önce daha sonrasında pişman olmamak için ufak çaplı araştırmalara girişiyoruz. Burada modelleri belirli standartlarda test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Peki ocak ayının global pazarlardaki en hızlı orta segment telefonları hangileri? AnTuTu kısa bir süre önce açıkladı.

Şubat ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi – Global

AnTuTu'nun şubat listesine bakarsak ABD'li yarı iletken firması Qualcomm'un önde olduğunu söylemek mümkün. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen Nothing Phone 1 oldu. Toplamda 567 bin 387 puan alan cihazı, 544 bin 652 puanlı realme GT Master takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 543 bin 048 puanlı POCO X5 Pro yer alırken, dördüncü sırada 539 bin 061 puanlı realme Q3s bulunuyor. Beşinci sırada ise 533 bin 034 puanlı Xiaomi 11 Lite karşımıza çıkıyor.

İşte şubat ayının globaldeki en hızlı orta segment Android telefonları;

Nothing Phone 1 – 567 bin 387 puan

realme GT Master – 544 bin 652 puan

POCO X5 Pro – 543 bin 048 puan

realme Q3s – 539 bin 061 puan

Xiaomi 11 Lite – 533 bin 034 puan

Xiaomi 12 Lite – 530 bin 431 puan

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 526 bin 358 puan

Galaxy A73 5G – 521 bin 277 puan

Galaxy A52s 5G – 515 bin 967 puan

realme 10 Pro+ 5G – 510 bin 812 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.