Orta segmentin şampiyonu belli oldu!

AnTuTu, ekim ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Her geçen gün yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda söz konusu modellerin segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları veya eksilerini görebiliyoruz. Son olarak ekim ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

En hızlı orta segment telefonlar – Ekim 2022

AnTuTu'nun ekim listesine bakacak olursak, ABD'li yarı iletken üreticisi Qualcomm'un önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen iQOO Z6 oldu. Toplamda 600 bin 846 puan alan cihazı, 572 bin 107 puanlı OPPO Reno8 Pro 5G takip etti. Böylelikle iQOO Z6, ağustos ayından bu yana zirvede yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında 571 bin 763 puanlı Xiaomi Civi 2 yer alırken, dördüncü sırada 571 bin 693 puanlı iQOO Z5 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 549 bin 108 puanlı Honor 70 bulunuyor.

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İşte ekim ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z6 – 600 bin 846 puan

OPPO Reno8 Pro 5G – 572 bin 107 puan

Xiaomi Civi 2 – 571 bin 763 puan

iQOO Z5 – 571 bin 693 puan

Honor 70 – 549 bin 108 puan

Xiaomi 11 Lite 5G – 535 bin 485 puan

Honor 60 – 529 bin 615 puan

Honor 50 Pro – 527 bin 411 puan

Honor 50 – 524 bin 713 puan

Huawei P50E – 517 bin 787 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi model listede kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!