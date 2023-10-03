Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da Mobil Tehditler Artıyor

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen mobil tehdit sayısı 2023'ün 2. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Kaspersky'nin yayınladığı rapora göre, mobil cihazlara yönelik tehditler artıyor ve reklam yazılımları ile mobil bankacılık tehditleri en yaygın tehditler arasında yer alıyor.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen mobil tehdit sayısı 2023'ün 2. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, 2023'ün 2. çeyreğinde mobil cihazlara yönelik tehditlerin arttığını gösteren mobil siber tehdit dinamikleri hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Kullanıcılar kişisel verilerini paylaşmak ve kurumsal ağlara bağlanmak için mobil cihazlarını giderek daha fazla kullanırken, özellikle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen mobil tehdit sayısı 2023'ün 2. çeyreğinde 2022'nin 2. çeyreğine göre yüzde 5 arttı. Tespit edilen tüm tehditler Kaspersky mobil çözümleri tarafından engellendi.

Raporda yer alan tehdit istatistikleri, Android cihazlarda çalışan Kaspersky çözümlerinden geliyor. Android mobil işletim sistemi Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de baskın bir pazar payına sahip bulunuyor. Bununla birlikte Kaspersky tarafından ortaya çıkarılan Triangulation saldırısı örneğinde olduğu gibi Apple cihazları da siber tehditlere karşı tamamen bağışıklığa sahip değil, ancak işletim sistemi özellikleri nedeniyle izlenmesi zor oluyor.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları ve mobil bankacılık tehditleri yer alıyor. İkinci çeyrekte, 2022'nin ikinci çeyreğine kıyasla bölgede tespit edilen reklam yazılımlarında önemli bir artış oldu. Bu artış Türkiye'de yüzde 49, Nijerya'da yüzde 94, Güney Afrika'da yüzde 27, Kenya'da yüzde 39, Orta Doğu'da yüzde 6 olarak gözlemlendi.

Çevrim içi bankacılık ve e-ödeme sistemleriyle ilgili verileri avlamak için kullanılan bankacılık Truva atları, mobil kullanıcılar için bir başka endişe verici tehdit haline geldi. Özellikle Türkiye'de 2023'ün 2. çeyreğinde tespit edilen Trojan-Banker oranlarında 2022'nin 2. çeyreğine kıyasla iki kat artış görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Analisti Ekip Lideri Anton Kivva, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde akıllı telefonların ve mobil bankacılığın giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, siber suçluların mobil cihazları hedef alma oranlarının daha da artacağını öngörebiliriz. Kimlik avı saldırılarında, mobil kötü amaçlı yazılımlarda ve yasal finansal hizmetler olarak gizlenmiş kötü amaçlı uygulamalarda da artış bekleyebiliriz. Siber suçlular, mobil kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeleri veya kötü amaçlı içerik indirmeleri için kandırmak amacıyla SMS ile oltalama ve sesli oltalama gibi sosyal mühendislik tekniklerinden yararlanmaya devam edecek. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki bireyler ve kuruluşlar, mobil cihazlarını ve hassas verilerini korumak için güçlü antivirüs yazılımı, düzenli güncellemeler, kullanıcı eğitimi ve sosyal mühendislik taktiklerine karşı dikkatli olma gibi mobil siber güvenlik önlemlerine öncelik vermelidir."

Açıklamaya göre ayrıca, Kaspersky, mobil tehditlerden korunmak için şunları öneriyor:

"Uygulamaları yalnızca Apple AppStore, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu marketlerdeki uygulamalar yüzde 100 güvenli değildir, ancak en azından moderatörler tarafından kontrol edilirler ve bazı denetim sistemlerinden geçerler. Yani her uygulama bu mağazalara giremez. Bir uygulamanın işlevselliği hakkında herhangi bir olumsuz geri bildirim olup olmadığını görmek için kullanıcı yorumlarına bakın. Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin. Özellikle Erişilebilirlik Hizmetleri gibi yüksek riskli izinler söz konusu olduğunda bir uygulamaya izin vermeden önce iyi düşünün.

Kaspersky Premium gibi güvenilir bir mobil güvenlik çözümü, kötü amaçlı uygulamaları ve reklam yazılımlarını cihazınızda art niyetli davranışlar sergilemeye başlamadan önce tespit etmenize yardımcı olur. Güncellemeler kullanıma sunulduğunda işletim sisteminizi ve önemli uygulamalarınızı güncelleyin. Birçok güvenlik sorunu, yazılımların güncellenmiş sürümlerini yüklenerek çözülebilir. Kaspersky, mobil sektörü, özel siber güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcılar için güvenlik de dahil olmak üzere her düzeyde siber korumayı güçlendirmeye çağırıyor. Kaspersky Consumer Business Alliances, şirketlerin müşterilerini Kaspersky'nin global desteği ve uzmanlığıyla destekleyerek eksiksiz siber güvenlik portföyleri sunmalarını sağlıyor."