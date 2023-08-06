Orman Yangınlarının Erken Tespiti İçin Geliştirilen Sistemler

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için geliştirilen Yangın Yönetim ve Orman Yangını Erken Uyarı sistemleriyle 15 kilometre uzaklıktaki duman 15-20 saniyede tespit edilebiliyor. OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen sistem sayesinde orman yangınlarına müdahale süresi azalırken, yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinlik artıyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için geliştirilen Yangın Yönetim ve Orman Yangını Erken Uyarı sistemleriyle 15 kilometre uzaklıktaki duman 15-20 saniyede tespit edilebiliyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgiye göre, OGM orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlar ve sistemlerden faydalanıyor. Bu kapsamda, orman yangınlarının yönetimini daha etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için Yangın Yönetim Sistemi uygulamaya konuldu. Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılarak, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, orman yangınlarının erken tespiti ve büyümeden söndürülmesine katkı vermek amacı ile OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirildi.

Sistem, 30 Orman Bölge Müdürlüğünün 10 bin hava ve kara aracına mobil veri iletişim cihazıyla bağlı olarak çalışıyor.

Sayısal haritalar üzerinden yangınların anlık bilgilerle izlendiği sistem, mücadelede yöneticilerin doğru karar almasına da sağladığı verilerle yardımcı oluyor. Bu sayede yangınla mücadele çalışmalarının daha az hata ile planlanması, modern bir organizasyon oluşturulması sağlanıyor.

Orman yangınlarına müdahale süresini azaltan sistemle yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinlik artarken, iş gücü ve ekonomik kayıpların da önüne geçildi.

Yangına hassas 3,5 milyon hektar orman alanı izleniyor

Sistem kapsamında geliştirilen yazılımla yangın gözetleme kulesinin bulunduğu yerden 15 kilometre çapındaki orman görüntüleri analiz edilerek, uzaktaki duman 15-25 saniyede tespit edilerek alarm veriliyor.

Kurulan sistemler aracılığıyla orman yangınları internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Yangının başlangıcı otomatik olarak e-posta, SMS veya MMS yoluyla yetkililere bildiriliyor.

Yangına hassas olan kritik orman arazilerinin olduğu 130 yangın gözetleme kulesine şimdiye kadar kurulan toplam 324 kamera ile yangına birinci derecede hassas 3,5 milyon hektar orman alanı izleniyor.