Orman Yangınlarına Etkili Kimyasal Solüsyon Geliştirildi

SAKARYA'da, inşaat kimyasalları sektöründeki bir firma tarafından, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla, orman yangınlarına müdahalede etkili kimyasal solüsyon geliştirildi. Fabrika sahibi Fatih Önsoy, "Ürünümüz yanan bölgenin üstüne ve çevresinde uygulanabilir. Çevresine uyguladığımız zaman, yangın gelip ürünü uyguladığımız yerden öteye geçemiyor. Böylelikle yangın çok kolay kontrol altına alınabiliyor. Ufak teknik değişikliklerle mevcut yangın söndürme araçlarımızın sistemine uygun hale getirilebilir. Havadan ve karadan uygulanabilir" dedi.

Kentte, inşaat kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firma tarafından, orman yangınlarının daha kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla kimyasal solüsyon geliştirildi. Solüsyonla, orman yangınlarının yayılmasını önlenmesi amaçlanıyor. Yerli ve milli bir ürün geliştirdiklerini belirten fabrika sahibi Fatih Önsoy, 2 yıldır yürüttükleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Ülkemizde biliyorsunuz yıllardır ciddi yangınlar var. Dünyada yıllardır ciddi yangınlar var. Biz bu yangınlara nasıl önlem alırız, nasıl engel oluruz diye çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunda bir kimyasal ürettik. Özel bir yangın jeli ürettik. Biz yaklaşık 2 senelik bir süreçtir ne yapabilirizi düşünüyorduk. 1,5 senedir de nasıl yapabilirize karar verdik ve ürünün üzerinde çalışmalara başladık. Yaklaşık 6-7 ay önce bu solüsyonu ürettik. Testlerini yaparak artısını eksisini hesaplıyorduk. Bu ürünümüz yanan bölgenin üstüne de çevresine de uygulanabilir. Çevresine uyguladığımız zaman yangın gelip o ürünü uyguladığımız yerden öteye geçemiyor. Böylelikle yangın çok kolay kontrol altına alınabiliyor. Ufak teknik değişiklikler yapılarak mevcut yangın söndürme araçlarımızın sistemine uygun hale getirilebilir. Havadan ve karadan uygulanabilir" diye konuştu.

'CANLILARA VE DOĞAYA ZARARI YOK'

Solüsyon hakkında bilgi veren Önsoy, şunları söyledi:

"Ürünün doğaya bir zararı yok, insan sağlığına, hayvan sağlığına, canlı sağlığına hiçbir zararı yok ve aynı zamanda uzun süreli koruyabiliyor. Örneğin bir yangın oldu. Biz bu uygulamayı yaptık. Bizim bu ürünümüz bir hafta gibi bir sürede orada tekrar oluşabilecek bir yangına karşı kendi varlığını koruyor. Sonrasında yavaş yavaş küçülüp yok oluyor. Türkiye'de ve dünyada buna benzer bir ürün yok. Yaptığımız araştırmalar sonucunda dünyada aslında bizim bir rakibimiz yok. Böyle bir ürün yok. Zaten olsaydı gelişmiş ülkelerden Amerika günlerce yanmazdı. Hawaii adası yok olmazdı. Bu yangınların önüne geçemediler. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu, aslında dünyaya bir çözüm ürettiğimizi gösteriyor. Milli bir ürün olarak, milli bir şirket olarak biz dünyanın yangınlarını söndürmek için bu ürünü ürettik."

FOTOGRAFLI