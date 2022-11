Orion uzay aracından Dünya'nın yeni görüntüleri geldi!

Orion uzay aracı, Nasa'nın yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle Dünya'dan fırlatılmasından beş gün sonra, Ay'ın yüzeyinin sadece 210 kilometre üzerinden başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu görev sırasında Ay'a oldukça yaklaşan Orion, Dünya'nın çarpıcı bir görüntüsünü de yakalamayı başardı.

Artemis I görevi başarı ile devam ediyor

Canlı olarak yayınlanan uçuş sırasında birçok etkileyici görüntü yakalayan Orion uzay aracının, çektiği bir görüntü ise NASA tarafından paylaşıldı. Orion uzay aracının bir kısmının da yer aldığı görselde, Dünya'nın Ay'ın arkasında adeta kaybolduğu görülüyor.

Earthset. ??@NASA_Orion captured this shot of Earth "setting" while the spacecraft passed close to the Moon. Nearly 270,000 miles (430,000 km) away, #Artemis I will soon surpass Apollo 13's record-setting distance from Earth in a spacecraft designed to carry astronauts. pic.twitter.com/lvDS7nGPRo — NASA (@NASA) November 21, 2022

Mürettebatsız Artemis I görevi kapsamında yola çıkan Orion, çektiği görüntü ile görmeye alışık olduğumuz Güneş'in ve Ay'ın ufukta kaybolmasını bizlere tersten yaşatmış oldu. Ay yörüngesindeki yolcuğuna devam edn Orion, ilrleyen günlerde bir kez daha uydumuza oldukça yakın geçecek.

Mürettebattlı görev öncesinde donanımların test edildiği Artemis I görevi kapsamında Orion'un yaklaşık 1 hafta boyunca yörüngede kalacağı ifade ediliyor. Bu görev sırasında Orion'dan yeni ve etkileyici birçok görsel daha bekleyebiliriz.

Orion uzay aracı, 28 Kasım Pazartesi günü Dünya'dan en uzak noktasına ulaşacak. Gezegenden 430 bin kilometreden daha uzakta yer alacak olan uzay aracı sonrasında ise Ay'ın etrafından dolanıp tekrar Dünya'ya dönüş yapacak.

NASA, Artemis I görevinin gidişatından şu ana kadar oldukça memnun. 11 Aralık'ta Kaliforniya kıyılarına inerek görevini tamamlaması beklenen Orion uzay aracının ardından, Artemis II görevinin yolu açılarak. 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevi ile birlikte ise uzaya ilk kadın ve siyahı insanın Ay yüzeyine çıkarılması planlanıyor.

NASA'nın uzun uğraşlar sonunda hayata geçirdiği Ay görevi başarı ile ilerliyor gibi görünüyor. Peki siz siz uzay ajansının çalışmaları ve Orion'un çektiği Dünya görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.