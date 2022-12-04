Orion uzay aracı Dünya'ya dönüyor! Nasıl izlenir?

Geride bıraktığımız günlerde Ay'a oldukça yakın bir geçiş yapan Orion uzay aracı, dönüş yolculuğunda da Ay'a hiç olmadığı kadar yakınlaşacak.

Nasa'nın Orion uzay aracı, Ay'ın uzak yörüngesinde Dünya'dan yaklaşık 435 bin kilometre kadar uzaklaştı. Artık dönüş yolculuğuna başlayan uzay aracı yakında Dünya'ya geri dönecek. Ancak Dünya'ya iniş yapmadan önce, 5 Aralık Pazartesi günü Ay'a bir kez daha yaklaşacak.

Orion uzay aracı dönüş yolculuğuna başladı

Orion uzay aracının dönüş yolculuğu Ay'a yaklaşması sırasında canlı olarak yayınlanacak. Orion, uzak bir yörüngede yaklaşık bir haftadır ayın etrafında seyahat ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ay'a oldukça yakın bir geçiş yapan Orion, dönüş yolculuğunda da Ay'ın çok yakınından geçecek.

Orion, Ay'ın yerçekiminden yararlanabileceği ve Dünya'ya doğru hızlanabileceği bir konuma gelebilmek için motorlarını ateşleyecek. Bu süreçte Ay ve Dünya'dan etkileyici görüntüler görme şansımız da oldukça yüksek.

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Uçuşun canlı yayının, 5 Aralık Pazartesi günü 17.00'da başlaması planlanıyor. Uzay aracının Ay'ı geçip Dünya'ya doğru hareket etmek için ise motorlarını 19.43'te ateşlemesi bekleniyor. Bu saat aynı zamanda Orion uzay aracının Ay'a en çok yaklaştığı an olacak. Orion bu süreçte Ay'a sadece 127 kilometre yakınlıkta bulunacak.

Bu yakınlaşmadan sonra motorlarını ateşleyecek olan Orion, Dünya'ya olan yolculuğunu sürdürecek. Ay'a yaklaştıktan yaklaşık 6 gün sonra Orion uzay aracını Dünya'da göreceğiz. 11 Aralık Pazar günü San Diego kıyılarına düşmesi beklenen uzay aracının atmosfere girişinin de yine canlı olarak NASA TV'de yayınlanmasını bekliyoruz.

Orion uzay aracının Dünya'ya dönmesi ile birlikte NASA'nın Ay görevinin de ilk aşaması tamamlanmış olacak. İlk görevin başarıyla tamamlanması ile mürettebatlı Artemis II görevinin de kapıları aralanmış olacak. NASA, Artemis görevlerinin sonunda Ay'a ilk kadın ve siyahi astronotu götürmeyi planlıyor.

Aradan geçen uzun sürenin ardından insanlık tekrar Ay'a gitme konusunda önemli adımlar atıyor. Peki siz NASA'nın Ay görevleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.