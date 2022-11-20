Orion uzay aracı Ay'dan canlı yayın yapacak!

Nasa, Artemis görevi kapsamında Ay'a tekrar dönüşün hazırlıklarını yapıyor. Uzay ajansı, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Ay'a insan göndermeye hazırlanıyor. Bu görevler ile birlikte ilk kadın ve ilk siyahi insanın da Ay'a ayak basması planlanıyor.

Orion uzay aracından Ay görüntüleri geliyor

Nasa, Ay'a geri dönüş için çalışmalarına devam ederken Artemis I görevi başlatılmış durumda. Görev kapsamında Nasa'nın Orion uzay aracı uzayda ilerlemeye başladı. Ay'a doğru ilerleyen uzay aracı 21 Kasım Pazartesi günü uydunun oldukça yakınından geçecek.

Orion uzay aracının Ay'a yaklaşması ile birlikte NASA hem kendi sitesi hem de YouTube üzeridnen canlı yayına geçecek. Pazartesi günü saat 15.15'te başlayacak olan yayında Orion'un Ay'ın yörüngesindeki hareketini ve motorlarını ateşlemesi görülecek.

Heyecanlandıran video: Mars örnekleri Dünya'ya geliyor!

Orion şu anda Dünya'dan uzaklaşmaya devam ediyor. Ancak gezegenimiz hala uzay aracı için hala ana çekim merkezi durumunda. Pazartesi günü ise uzay aracı Ay'ın etki alanına girecek. Ay'ın Orion'a etki eden birincil yerçekimi kuvveti olacağı süreçte uzay aracı uyduya yaklaşmaya devam edecek.

Ay'ın etrafıdan dolanacak olan Orioan, Dünya'ya geri dönmek için motorlarını ateşleyecek ve hızını artırmak için ayın yerçekimini kullanacak. Ay'ın yerçekimi ve motorlardaki yanma ile birlikte Orion Ay'ın 64 bin kilometre ötesine geçecek.

Orion tüm bu yörünge hareketi sırasında Ay'ın 128 kilometre kadar yaklaşacak. Orion'da, güneş panellerinin uçlarında bulunanlar da dahil olmak üzere Ay'ı detaylı bir şekilde incelemek adına birçok kamera yer alıyor.

NASA, 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra Orion'un Ay'a seyahatini güzel görüntüler ile birlikte bizlerle paylaşacak. Orion, 16.00'da ise Ay'a en yakın pozisyonda olacak. NASA aynı zamanda 25 Kasım tarihinde de dönüş yolu için bir canlı yayın planlıyor.

Orion uzay aracı tarafından çekilecek Ay görüntülerini merakla bekliyoruz. Peki siz NASA'nın Ay görevleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.