Orion aracı yakaladı: Ay ve Dünya tek karede!

ABD'nin uzay programı kapsamında çalışmalardan sorumlu olan kurumu Nasa, kısa süre önce Space Launch System için bir kalkış gerçekleştirdi. Bu kalkışla birlikte Orion kapsülü, önemli bir yolculuğa çıktı. Yolculuk kapsamında ise pek çok dikkat çeken görüntüler geldi. Bunlardan biri de Ay ve Dünya'nın tek bir karede yer aldığı görüntü oldu. İşte o fotoğraf!

Fotoğraf, 432.210 km uzaktan çekildi

Nasa, 24 dolarlık Space Launch System (SLS) roket modeliyle kalkışını sürekli olarak erteledi. Tüm bu ertelemelerin ardından 16 Kasım'da başarılı bir kalkış gerçekleştirdi. Kakışın ardından ise 20 milyar dolarlık Orion kapsülü büyük bir yolculuğun kapılarını araladı.

Flight day 13: Orion reached its maximum distance from Earth during the #Artemis I mission when it was 268,563 miles away from our home planet. Orion has now traveled farther than any other spacecraft built for humans. pic.twitter.com/sfdPFjf7Og — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 29, 2022

Dünya'dan fırlatılmasından beş gün sonra, Ay'ın yüzeyinin yalnızca 210 kilometre üzerinden başarılı bir uçuş gerçekleştiren Orion uza aracı, görev sırasında dikkat çeken pek çok görüntü yakaladı. Bunlardan biri de Ay'ın ve Dünya'nın tek karede yer aldığı görüntü oldu. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

Orion uzay aracından Dünya'nın yeni görüntüleri geldi!

Paylaşılan fotoğraf, yalnızca 432.210 km uzaktan çekildi. Bu da uçsuz bucaksız evrende Dünya'nın oldukça küçük bir gezegen olduğu gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bununla birlikte görüntü, Orion uzay aracının kat ettiği en uzak mesafeyi de gösteriyor.

Orion uzay aracından önceki rekor ise 400.171 km ile Apollo 13'e ait. Ay'ı hedefleyen bir aracın neden hem Dünya'ya hem de Ay'a bu kadar uzak olduğu sorusu da fazlasıyla merak ediliyor. Bunun nedeni NASA'nın, Ay'ın yörüngesi ve çekimini 'sapan etkisi' yaratmak amacıyla kullanması oluyor.

Bununla birlikte Orion uzay aracının 11 Aralık'ta San Diego'nun kıyılarına inmesi planlanıyor. Artemis 1 programı kapsamında çok fazla gecikme durumu meydana geldi. Özellikle insanlı görevler için biraz daha zaman gerekiyor. Tüm bunların dışında Artemis 3 görevinin de 2025 ya da 2026 yılında yapılması bekleniyor.

Peki, siz Ay ve Dünya görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!