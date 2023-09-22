ORIGIN, Türkiye'de ultra hızlı şarj istasyonları üretimine başladı

ORIGIN, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Türkiye'de elektrikli araçlar için ultra hızlı şarj istasyonları üretimine başladı. Bu istasyonlar, sürdürülebilir ulaşımda liderlik yapma vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de elektrikli araçlar için ultra hızlı şarj istasyonları üretimine başlayan ORIGIN, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşımda liderlik yapma vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ORIGIN'den yapılan ortak açıklamaya göre, ORIGIN, Elektrikli araçlar (EV) için yenilikçi şarj çözümleri sunuyor.

Türkiye genelinde stratejik olarak konumlandırılan yeni ultra hızlı şarj istasyonları, elektrikli araç şarj alanını yeniden tanımlamaya aday.

İleri teknolojiye dayalı ve hız odaklı olan bu istasyonlar, EV sahiplerine yüksek şarj hızları sağlayarak, şarj sürelerini önemli ölçüde azaltıyor ve sürücüler için kullanım kolaylığı sağlıyor.

EV'nin yaygınlaşamamasının ana nedenlerinden biri; şarj altyapısı erişilebilirliği ve verimliliği. Sürdürülebilir ulaşıma doğru bir geçişi hızlandırmayı amaçlayarak, daha yeşil bir geleceğe katkı sağlayacak ORIGIN'in ultra hızlı şarj istasyonları; kullanıcı dostu ara yüzler, elektronik koruma, doğrudan akım ile iki üniteyi aynı anda şarj etme yeteneği, sağlam güvenlik protokolleri, muhafazada iç mekan iklim kontrolü, sorunsuz servis sağlama yeteneği ve çeşitli konektör seçenekleri gibi gelişmiş özelliklere sahip.

ORIGIN, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı açısından EV sahiplerinin en yüksek endüstri standartlarına uygun teknoloji kullandığından emin olarak araçlarını şarj edebileceklerini garanti ediyor.

Araştırma ve geliştirmeye devam eden ORIGIN, güvenilir şarj istasyonları üreterek Türkiye'nin şarj altyapısını geliştirmede önemli bir rol üstlenmek istiyor. Bu çaba, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşımda liderlik yapma vizyonuyla uyumlu bir şekilde, karbon emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümünde sürdürülebilirlik öncelikleri ile elektrikli araçlara olan ilgi hızla arttığını belirtti.

Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araçların kullanıcı nezdinde yaygınlaşması için önemli unsurlardan olan elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı ve üretimi de önem kazanıyor. Bu ünitelerin ülkemizde üretimi sektörün gelişimi açısından kritik önem taşımakla beraber Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak önceliklerimizdendir. Sıfırdan yatırım ile şarj istasyonlarının ülkemizde üretimine başlayan ORIGIN şirketine 'hoş geldiniz' der, bu yatırım ile sektörün büyümesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

ORIGIN Türkiye Yöneticilerinden Ömer Yavuz Göl ise Türkiye'de ultra hızlı şarj istasyonlarının üretimine başlamanın kendilerini heyecanlandırdıklarını açıkladı.

Göl, "Bu başarı, ülkemizdeki büyüyen EV sahibi topluluğuna güvenilir ve verimli şarj çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne bu dönem boyunca süregelen destekleri için içten teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.