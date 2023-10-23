Ordu'da Televizyon Tamirciliği Mesleği Yok Oluyor

Ordu'da yaklaşık 40 yıldır televizyon tamirciliği yapan Ekrem Akçay, "Artık bozulan televizyonlar tamire değil, çöpe gidiyor" dedi.

Mesleğe, yaklaşık 40 yıl önce çırak olarak başlayan evli ve 2 çocuk babası 61 yaşındaki Ekrem Akçay, kendi imkanları ile açtığı dükkanında televizyon tamirlerini yapıyor. Mesleğin ilk yıllarında televizyonların değerli olduğunu ve tamirat işlerine adeta yetişemediklerini ifade eden Akçay, şimdilerde ise bozulan televizyonların büyük kısmının çöpe atıldığını söyledi. Akçay, "Artık tamirat işi dibe vurmak üzere. İnsanlar artık eskiyi atıp, taksit ve kartlar ile yenisini alıyor. Burada daha çok vakit geçirmek için uğraşıyoruz. Şimdiki cihazlar eskisi gibi değil, tamire az geliyor. Haftada 1-2 cihaz belki tamir ediyoruz. Eskiden çok yoğundu. Şimdiki televizyonların kritik arızları olduğu zaman yaptırmaya da değmiyor, örneğin ekran değişimi yeni parasına denk geliyor. O nedenle insanlar yaptırmak istemiyor" diye konuştu.

"Tamircilik bizden sonra bitiyor"

Tüplü olarak bilinen eski tip televizyonlarda tamiratın emek istediğini ifade eden Akçay, "Tamircilik bizden sonra bitiyor, yetişecek eleman da kalmadı. İnsanlar buraya televizyon getiriyor, sonrasında ya unutuyor, ya da masrafı fazla gelince burada bırakıp daha da uğramıyor. Biz de işimize yarayan parçalarını alıp gerisini çöpe atıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU