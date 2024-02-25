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Oppo Watch X Özellikleri Sızdırıldı

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Akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Oppo, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. OnePlus Watch 2 ile benzer teknik özelliklere sahip olacağı belirtilen Oppo Watch X modelinin detayları sızdırıldı.

Akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Oppo, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. OnePlus Watch 2 ile benzer teknik özelliklere sahip olacağı belirtilen Oppo Watch X modelinin detayları sızdırıldı.

Oppo Watch X özellikleri ortaya çıktı

Aynı çatı şirket altında faaliyet gösteren Oppo ve OnePlus, benzer donanıma sahip akıllı cihazları farklı model adı altında piyasaya sürüyor. 26 Şubat'ta yeni akıllı saatini duyuracağını açıklayan OnePlus ardından Oppo da yeni modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

Oppo, yeni modelini 29 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, akıllı saatında Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon W5 Gen 1 yonga setine yer verecek.

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4nm teknolojsiiyle üretilen Snapdragon W5 Gen 1 işlemcide 250MHz bandında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1 adet Cortex-M55 çekirdek bulunuyor. Toplam 5 çekirdek ile karşımıza çıkan işlemcinin grafik arabiriminde ise 1GHz A702 mevcut. İşlemcinin 2.133MHz LPDDR4 bellek desteğine sahip olduğunu belirtelim.

466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen akıllı saatın ekran boyutu ise 1.43 olarak karşımıza çıkıyor. Oppo'nun akıllı saatinde OLED panele yer vereceğini belirtelim.

Pil süresi konusunda oldukça iddialı olan cihaz, 10W şarj desteğine sahip 500 mAh batarya ile tanıtılacak. Cihazın yoğun kullanımda 5 gün, tasarruf modunda ise 15 güne kadar pil süresi sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Akıllı saat, Google Wear OS 4 üzerinde çalışacak ve Platin Siyah ve Mars Kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Henüz fiyat konusunda bir sızıntı yok, ancak fiyatının hafta başında tanıtılması beklenen OnePlus Watch 2 ile aynı olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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