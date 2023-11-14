OPPO Reno 11 Serisi Tanıtımı Ertelendi İddiası

Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde özellikle ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşan Reno markası için yeni gelişmeler söz konusu. Çinli firma çok yakında Reno 11 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak ve bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar sayesinde akıllı telefonların neler sunacağı konusunda önemli bilgilere sahibiz. Peki OPPO Reno 11 ailesi ne zaman tanıtılacak?

OPPO Reno 11 serisi ertelendi iddiası

Bugüne dek ortaya atılan sızıntıların ortak noktası Honor 100 ve OPPO Reno 11 serilerinin 23 Kasım'da tanıtılacağı yönündeydi. Geçen günlerde Honor cephesinden iddiaları doğrulayan resmi açıklama geldi ve bunun aksine OPPO tarafından konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı.

Şirkete yakınlığıyla bilinen kaynaklardan gelen bilgilere göre bu durumun ardındaki neden OPPO Reno 11 serisinin ertelenmiş olması. Ancak yine de kullanıcıların çok fazla beklemesine gerek kalmayacak, zira akıllı telefonların aralık ayı içinde tanıtılacağı belirtiliyor.

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Reno 11 ailesinin şimdiye dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikReno 11Reno 11 Pro İşlemci: MediaTek Dimensity 8200Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Ekran: FHD+ Kavisli OLED 120Hz yenileme hızı 1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2160Hz PWM karartmaRAM: –LPDDR5XDepolama: –UFS 3.1Batarya Kapasitesi: 4800 mAh (67W şarj)4700 mAh (80W şarj)Ön Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselAna Kamera: Ana kamera: Sony LYT600 Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ana kamera: 50 Megapiksel, OIS Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ağırlık: 184 gram190 gramKalınlık: 7,59 mm – 7,66 mm8,19 mm – 8,26 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Reno 11 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.