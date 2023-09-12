Oppo, Pil Değişim Kampanyası Başlatıyor

Oppo batarya tarafında sıkıntı çeken kullanıcıları düşünerek yeni bir hizmeti başlatma kararı aldı. Sızıntılara göre önümüzdeki günlerde pil değişim kampanyasını başlatacak olan Oppo, yeni modellerindeki iki yıllık genel garantiyi pil tarafında dört yıla çıkarıyor diyebiliriz.

Dört yıl içerisinde ücretsiz değişim hakkı!

Bugün Digital Chat Station tarafından gelen sızıntılar Oppo'nun yeni kampanyasını gösteriyor. Sızıntılara göre Oppo yeni cihaz satışının ardından dört yıllık bir ücretsiz pil değişim hizmeti sunacak. Bu süre içerisinde pili eskiyen kullanıcılar gidip ücretsiz bir şekilde pillerini değiştirebilecek. Ancak WHYLAB'a göre bu hizmet pil sağlığının yüzde 80'in altına düşmesi durumunda ücretsiz şekilde sağlanacak. Tabi böyle bile olsa diğer firmaların iki yıl süren ücretsiz değişiminden daha faydalı olduğu aşikar.

Kampanyadan ilk Oppo A2 Pro yararlanacak!

Oppo'nun yakında tanıtacağı yeni akıllı telefonu Oppo A2 Pro bu kampanyadan faydalanacak ilk model olacak. Yani Oppo A2 Pro'yu satın aldığınızda iki yıllık genel garantiniz devam ederken, aynı zamanda dört yıl içerisinde pil sorunu yaşarsanız ücretsiz şekilde pil değiştirebileceksiniz. Gelin A2 Pro'dan bahsetmişken yakında tanıtılacak olan cihazın özelliklerine de göz atalım.

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Sızıntılara göre 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek olan Oppo A2 Pro, bu ekranda FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Dimensity 7050 yonga setinden alan cihaz, 12 GB'a kadar RAM bellek desteği sunacak. Depolama tarafında ise 512 GB'a kadar birçok seçenek olacak.

Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan A2 Pro, 67W hızlı şarj desteğine sahip. Arka tarafta 64 Megapiksellik ana kameraya sahip olan cihaz, bu kameranın yanında 2 Megapiksellik makro kameraya da yer verecek. Ön tarafta 8 Megapiksellik bir selfie kamerası konumlandırılırken, cihazın Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çalışacağı da biliniyor.