Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Oppo, uygun fiyatlı modeli için çalışmalarını tamamladı. Oppo Pad Neo modelinin teknik özellikleri ve NBTC sertifikası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oppo Pad Neo Özellikleri ve NBTC Sertifikası Ortaya Çıktı

Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Oppo, uygun fiyatlı modeli için çalışmalarını tamamladı. Oppo Pad Neo modelinin teknik özellikleri ve NBTC sertifikası ortaya çıktı. İşte detaylar…

Oppo Pad Neo özellikleri ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre Oppo Pad Neo, MediaTek Helio G99 işlemciyle kullanıcıların karşısına çıkacak.6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Valhall mimarisinin kullanıldığı Mali-G57 MC2 mevcut.

Tayland'ın ulusal telekominikasyon (NBTC) sertifikasına başvuru yapan şirket, Oppo Neo Pad modelini OPD2303 kodu ile piyasaya sürecek. Cihazın 11.35 inç büyüklüğe sahip 2.4K çözünürlüklü ekran ile tanıtılacağı belirtiliyor. Yeni modelin 60Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD panele sahip olacağını belirtelim.

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Oppo, yeni modelinde 8 GB LPDDR4 RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazda 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerinin olacağını belirtmekte fayda var.

Oppo Pad Neo modelinin Android 13 ile tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, cihazda 66W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.000 mAh bataryaya yer verilecek.

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