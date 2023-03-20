Oppo Pad 2 için geri sayım: Resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı!

Tablet pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Bu noktada ön plana çıkan modellerden birisi de Oppo Pad 2. Tabletle ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede akıllarda nasıl bir performans sunacağına dair herhangi bir soru işareti kalmadı. Son olarak Oppo, yaklaşan modelin resmi tanıtım görüntülerini lansmandan önce paylaştı. Peki OPPO Pad 2 kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Oppo Pad 2 tanıtım görselleri ortaya çıktı

Oppo, 21 Mart'ta Çin'de Find X6 serisini, Enco Free 3 kulaklığını ve Pad 2 tabletini vitrine çıkaracak. Çinli üretici son olarak lansman öncesi tabletin tanıtım görsellerini paylaştı. Bu sayede cihazın tasarımı gibi konularda akıllarda en ufak bir soru işareti kalmadı. Görsellere bakacak olursak yaklaşan tabletin iki renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacağını söyleyebiliriz: Altın ve Gri. Tabii yine de farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Oppo Pad 2'ye güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 888 olacak. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga; 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 660 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama yer alacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9500 mAh'lik bir birim karşımıza çıkacak.

Tablette 11.56 inç 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü 144 Hz yenileme hızlarını destekleyen LCD bir panel yer alacak. Aynı zamanda panelin Dolby Vision ve HDR10+ desteklediğini belirtelim. Son olarak 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pad 2 modeli beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!