OPPO'nun Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümü dağıtıma başlıyor

OPPO'nun geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümünün dağıtımı için geri sayım resmen başladı. ColorOS 13'e daha kararlı ve iyi bir performans vadeden yeni sürüm son ortaya çıkan bilgilere göre çok yakında sevilen bir modele geliyor.

OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 alıyor

Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus Ace 2 Pro, beta süreci yavaş yavaş sonlanan Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini almaya başladı. Burada yamayı alacak akıllı telefonların 13.1.1.552 sürümünü çalıştırması gerektiğini de belirtelim. Öte yandan yeni yapıyı aynı modelin Genshin Impact Edition sürümü de deneyimleyebiliyor.

ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

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Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.