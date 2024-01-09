OPPO Modelleri için ColorOS 14 Güncellemesi Yayınlandı

OPPO'nun geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümünün dağıtımı devam ediyor. ColorOS 13'e göre daha kararlı ve iyi bir performans sunan yeni yapıyı globalde deneyimleyecek yeni modeller de kısa bir süre önce ortaya çıktı. İşte ocakta ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri

Ocak ayında ColorOS 14 alacak OPPO modelleri

OPPO, geçen saatlerde paylaştığı görselle globalde Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak yeni modelleri duyurdu. Bu dağıtım takviminin kararlı sürüm özelinde olduğunu belirtelim. Bunun dışında şubat ayı cihazlarını içeren listenin de çok yakında yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Listeyi görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.

Oppo K10 5G

Oppo A77 5G

OPPO Find N

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno10 Pro+ 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8

OPPO Reno8 T 5G

OPPO Reno8 T

OPPO Reno7

OPPO F23 5G

OPPO F21s Pro

OPPO F21 Pro

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ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.