OPPO Modelleri için ColorOS 14 Güncellemesi Mart Ayında Yayınlanacak

OPPO'nun geçen aylarda kullanıma sunduğu yeni arayüzü ColorOS 14 için dağıtım tüm hızıyla devam ediyor. Çinli marka yeni sürümün selefine kıyasla daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, bu noktada hangi modellerin yapıyı deneyimleyeceği de büyük merak konusu. İşte mart ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri!

Mart ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri

OPPO, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı görselle globalde Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak yeni modeller listesini paylaştı. Bu dağıtım takviminin kararlı sürüm özelinde olduğunu belirtelim. Bunun dışında nisan ayı cihazlarını içeren listenin de çok yakında yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

ColorOS yapay zeka güncellemesi yayınlandı! Hangi modellere gelecek?

ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.