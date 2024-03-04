OPPO Modelleri için ColorOS 14 Güncellemesi Mart Ayında Yayınlanacak
OPPO'nun yeni arayüzü ColorOS 14 için mart ayında güncelleme alacak modeller açıklandı. ColorOS 14, daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Güncelleme ile birlikte yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri de geliyor.
OPPO'nun geçen aylarda kullanıma sunduğu yeni arayüzü ColorOS 14 için dağıtım tüm hızıyla devam ediyor. Çinli marka yeni sürümün selefine kıyasla daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, bu noktada hangi modellerin yapıyı deneyimleyeceği de büyük merak konusu. İşte mart ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri!
Mart ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri
OPPO, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı görselle globalde Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak yeni modeller listesini paylaştı. Bu dağıtım takviminin kararlı sürüm özelinde olduğunu belirtelim. Bunun dışında nisan ayı cihazlarını içeren listenin de çok yakında yayınlanacağını söyleyebiliriz.
Find N3
Find N3 Flip
Find N2 Flip
Find X5 Pro
Find X5
Find X3 Pro
Reno 10 Pro+ 5G
Reno 10 Pro 5G
Reno 10 5G
Reno 8 Pro 5G
Reno 8 5G
Reno 8
Reno 8T 5G
Reno 8T
Reno 7
F23 5G
F21s Pro
F21 Pro
K10 5G
A98 5G
A78 5G
A77 5G
A77s
A77
A58
A57
A38
A18
ColorOS yapay zeka güncellemesi yayınlandı! Hangi modellere gelecek?
ColorOS 14 ile gelen yenilikler
Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.
Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.
Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.
Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.