OPPO, yeşil arka planlı logosunu değiştirerek daha sade ve siyah arka planlı bir logo kullanmaya başladı. Değişiklik, kullanıcılar tarafından fark edilirken, şirket resmi TikTok hesabından da açıklama yaptı. OPPO, logo değişikliğiyle daha sofistike ve çağdaş bir marka imajı oluşturmayı hedefliyor.

İmaj önemli bir unsurdur ve markalar çağa ayak uydurma amacıyla belirli aralıklarla logo değişikliğine giderek görünüş tazelerler. Sektör farketmeksizin bu gibi yenilikler çoğunlukla başarıyla sonuçlanır ve diğer firmalara büyük bir ilham kaynağı olur. Kısa bir süre önce akıllı telefon başta olmak üzere birçok alanda üretim yapan bir teknoloji şirketi logosunu değiştirme kararı aldı.

OPPO logo değiştirme kararı aldı

OPPO kısa bir süre önce sessiz sedasız logosunda değişikliğe gitti. Çinli akıllı telefon üreticisi kendisiyle özdeşleşen yeşil arka planlı logosuna veda ederken, günümüz standartlarına uygun, daha sade ve siyah arka planlı bir logo kullanmaya başladı.

Bu değişiklik kullanıcılar tarafından OPPO'nun Çin sitesinde fark edilirken, kısa süre sonra şirketin resmi TikTok hesabından yaptığı açıklamayla tescillendi. Firma logo değişikliğini daha sofistike ve çağdaş bir marka imajını şekillendirmeyi amacı şeklinde açıklarken, yeşil rengin markanın önemli bir parçası olacağı konusunda da güvence verdi.

Android 14 için geri sayım: FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri!

Sadece web sitesiyle sınırlı değil, bazı kullanıcılar şirketin yeni logosunu fiziksel mağazalarda da görmeye başladıklarını söylüyorlar, bu da ilgili değişimin geniş kapsamlı ve kademeli bir şekilde yapılacağının en büyük göstergesi.

Tabii burada önemli bir detaya değinmekte fayda var. Zira yeşil arka planlı logo uzunca bir süredir firmanın pazarlama stratejisinde önemli bir görsel unsur olarak rol oynamıyordu. Örneğin, Reno10 Pro'nun mor varyantının kutusunda mor Oppo harfleri bulunurken, Find X6 Pro'nun kutusunda da gümüş renkli bir logo karşımıza çıktı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO'nun bu değişim kararı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!