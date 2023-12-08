Oppo Find X7 Serisi 100W Hızlı Şarj Özelliğiyle Geliyor

Başarılı bir yılı geride bırakan Oppo, 2023'ün başlarında Find X6 serisiyle elde ettiği başarıyı katlamak istiyor. Oppo Find X7 serisi, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle piyasaya sürülecek.

Başarılı bir yılı geride bırakan Oppo, 2023'ün başlarında Find X6 serisiyle elde ettiği başarıyı katlamak istiyor. Daha önce birçok sızıntı bilgisini paylaştığımız amiral gemisi hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Oppo Find X7, 100W hızlı şarj özelliğine sahip olacak

Oppo Find X7 ve X7 Pro modellerinden oluşacak serinin önümüzdeki Ocak ya da Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seri, Çin'deki 3C sertifikasyon platformunda görüldü. Listede Oppo Find X7 serisinin 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacağı görüldü.

Oppo serisi hakkında daha önce de birçok sızıntı ortaya çıktı. Tasarım tarafına baktığımızda arkasında daire şeklindeki bir kamera adasının olacağını görüyoruz. Adada OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-900 birincil kamera mevcut olacak. Bu sensörün 1 inçlik Sony IMX989'un yeni bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ayrıca modelde buna ek olarak 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir çift periskop telefoto sensörü bulunacak.

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16 GB RAM seçeneği ile eşleşecek Oppo serisinin standart modeli Cortex-X4 Prime, 2,85 GHz'de 3 x Cortex X4 ve 2 GHz'de 4 x Cortex A720 çekirdeklere sahip MediaTek Dimensity 9300 ile sahne alacak. Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. İşlemci, 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor.