Üye Girişi
Haberler

OPPO Find X7 Pro Tasarımıyla İlgili İddialar Ortaya Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

OPPO'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Find X7 Pro'nun tasarımıyla ilgili çıkan iddialar, telefonun beklenen görünümünden farklı olabileceğini gösteriyor.

OPPO'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı OPPO Find X7 serisi için son düzlüğe girildi. Cihazlarla ilgili son gelen sızıntılar amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacakları yönünde. Özellikle Pro modelinin tasarımıyla ilgili de bir hayli söylenti söz konusu. Son ortaya çıkan bir rapor, Find X7 Pro'nun görünüşünün beklendiği gibi olmayacağını iddia ediyor.

OPPO Find X7 Pro tasarımıyla ilgili kafa karıştıran iddia

OPPO Find X7 Pro'nun geçen hafta paylaşılan canlı görselleri telefonun sekizgen bir kamera modülüne sahip olacağını gözler önüne serdi. Ancak sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, bu iddiaları ve görselleri yalanlayarak modelin selefindeki gibi dairesel bir kamera adasıyla birlikte geleceğini söyledi.

Akıllı telefonla ilgili daha önce sızdırılan raporlara göz atarak, OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-900 birincil kameraya sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu sensörün 1 inçlik Sony IMX989'un yeni bir versiyonu olduğu iddia ediliyor. Ayrıca buna ek olarak 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir çift periskop telefoto sensörü bulunacak. Son olarak X7 serisinin ocak sonu veya şubat başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vivo S18 tasarımı tanıtıma günler kala ortaya çıktı!

Akıllı telefonun ön panelinde kavisli ve delikli bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın çerçevelerinin de bir hayli ince olduğunu belirtmekte fayda var.

Oppo Find X7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title