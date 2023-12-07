OPPO Find X7 Pro Tasarımıyla İlgili İddialar Ortaya Çıktı

OPPO'nun yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı OPPO Find X7 serisi için son düzlüğe girildi. Cihazlarla ilgili son gelen sızıntılar amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacakları yönünde. Özellikle Pro modelinin tasarımıyla ilgili de bir hayli söylenti söz konusu. Son ortaya çıkan bir rapor, Find X7 Pro'nun görünüşünün beklendiği gibi olmayacağını iddia ediyor.

OPPO Find X7 Pro tasarımıyla ilgili kafa karıştıran iddia

OPPO Find X7 Pro'nun geçen hafta paylaşılan canlı görselleri telefonun sekizgen bir kamera modülüne sahip olacağını gözler önüne serdi. Ancak sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, bu iddiaları ve görselleri yalanlayarak modelin selefindeki gibi dairesel bir kamera adasıyla birlikte geleceğini söyledi.

Akıllı telefonla ilgili daha önce sızdırılan raporlara göz atarak, OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-900 birincil kameraya sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu sensörün 1 inçlik Sony IMX989'un yeni bir versiyonu olduğu iddia ediliyor. Ayrıca buna ek olarak 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir çift periskop telefoto sensörü bulunacak. Son olarak X7 serisinin ocak sonu veya şubat başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Akıllı telefonun ön panelinde kavisli ve delikli bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın çerçevelerinin de bir hayli ince olduğunu belirtmekte fayda var.

Oppo Find X7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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