OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonu Find X7 Pro'nun tasarımı sızdırılan canlı görsellerle ortaya çıktı. Telefonun arka panelinde sekizgen bir kamera modülü bulunacak ve ön panelinde kavisli ve delikli bir ekran yer alacak. Ayrıca cihazda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılacak.

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonları Find X7 için geri sayım başladı. Cihazlarla ilk ayrıntılar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkarken, kullanıcıların akıllarında tasarım ve teknik özellik gibi konularda az da olsa bir fikir oluşmaya başladı. Son raporlar serinin üst düzey özelliklere sahip OPPO Find X7 Pro modelinin tasarımına dair önemli bilgileri veriyor.

OPPO Find X7 Pro tasarımı ortaya çıktı, peki nasıl görünecek?

OPPO Find X7 Pro'nun sızdırılan canlı görselleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarla uyumlu. Yani akıllı telefonun arka panelinin sekizgen bir kamera modülüne ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ayrıca bu kamera adası normalden daha çıkıntılı ve bu tasarım dilinin günlük kullanımda herhangi bir soruna neden olup olmayacağını yakın zamanda göreceğiz.

Cihazda OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-900 birincil kamera mevcut olacak. Bu sensörün 1 inçlik Sony IMX989'un yeni bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ayrıca modelde buna ek olarak 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir çift periskop telefoto sensörü bulunacak. Son olarak X7 serisinin ocak sonu veya şubat başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fiyat performans alanında dikkat çekecek: Vivo S18'in tanıtım tarihi açıklandı!

Akıllı telefonun ön panelinde kavisli ve delikli bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın çerçevelerinin de bir hayli ince olduğunu belirtmekte fayda var.

Oppo Find X7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!