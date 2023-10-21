Oppo Find X7 Geekbench'te Görüldü

Oppo Find X7, yüksek özellikleriyle dikkat çekiyor. 16 GB RAM ve güçlü işlemciye sahip olan Find X7, 2024 başında satışa sunulacak.

Oppo henüz iki gün önce tanıttığı katlanabilir modelinden sonra, yeni bir Find modeli ile daha karşımıza çıktı. Yüksek özelliklere sahip olacak Oppo Find X7, bugün Geekbench'te kendini gösterdi. İşte Find X7'nin bilinen detayları.

Oppo Find X7 2024 başında satışa sunulacak!

Oppo, 19 Ekim'de yeni katlanabilir telefonu Find N3 ile karşımıza çıktı. Bugün ise Find X7 adındaki yeni modeli performans testinde görüntülendi. Görünüşe göre vakit kaybetmek istemeyen şirket, 2024 yılının başında yeni modeli Find X7'yi tanıtacak.

Geekbench'teki verilere göre 16 GB RAM bellek ile beslenen Find X7, 1 + 3 + 4 çekirdek dizilimine sahip bir işlemci ile geliyor. Görünüşe göre 1 x Cortex-X4 Prime, 2,85 GHz'de 3 x Cortex X4 ve 2 GHz'de 4 x Cortex A720 çekirdekler ile gelen bu işlemci MediaTek Dimensity 9300'ün ta kendisi. G720 MC12 GPU'yu da beraberinde getiren MediaTek 9300, Find X7 bünyesinde tek çekirdek testinden 2139 puan, çoklu çekirdek testinden ise 7110 puan almayı başarıyor.

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Şimdilik puanlarıyla Snapdragon 8 Gen 3'ün biraz gerisinde kalan Dimensity 9300, Find X7 tamamen hazır olduğunda daha iyi performans gösterecek diye düşünüyoruz. Siz Oppo'nun bu yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Find X7, Find X6 ile benzer özellikler mi taşıyacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Oppo Find X6 özellikleri!