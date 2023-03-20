Oppo Find X6 tanıtımdan önce ortaya çıktı!

Tanıtıma bir günden kısa bir süre kala ise Oppo Find X6 ve Find X6 Pro modellerinin görselleri sızdırıldı.

Son dönemde adını sıkça duyurmaya başlayan Oppo yeni akıllı telefonları ile pazardaki yerini sağlamlaştırmak isityor. Çinli üretici amiral gemisi Find X serisinin yeni versiyonunu yarın tanıtmayı planlıyor. Ancak bu tanıtım öncesi Oppo Find X6 ve Find X6 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı.

Oppo Find X6 ve X6 Pro yarın tanıtılıyor

Oppo Find X6 serisinin yarın Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tanıtıma bir günden kısa bir süre kala ise Find X6 ve Find X6 Pro modellerinin görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görseller ile birlikte her iki modelin arka tasarımlarının yanı sıra 3 farklı rengi de ortaya çıkmış oldu.

Paylaşılan görsellere göre Find X6 serisi, altın sarısı (Snowy Mountain Gold), siyah (Starry Sky Black) ve yeşil (Feiquan Green) renk seçeneklerine sahip olacak. Diğer yandan Find X6 Pro ise yeşil ve siyah renk seçeneklerinin yanı sıra özel bir çift renkli seçeneği de içerisinde barındırıyor.

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Her iki modelde de ana, ultra geniş ve bir telefoto olmak üzere üçlü kamera düzenine sahip olacak. Yuvarlak formlu ve merkezde konumlandırılan oldukça büyük bir kamera adasına sahip olan yeni akıllı telefonlarda Hasselblad ile yapılan kamera ortaklığı da vurgulanıyor.

Find X6 Pro'nun 1 inçlik Sony IMX989 ana sensörün yanı sıra IMX890 tabanlı ultra geniş ve telefoto lenslere sahip olacağı iddia ediliyor. Find X6 modelinin kameralarında ise Sony imzalı IMX890 sensörlerin yer alacağı gelen haberler arasında.

Oppo'nun amiral gemisi seviyesini temsil eden yeni X serisi telefonlarında Snapdragon işlemcilerin olması oldukça güçlü bir ihtimal. Model gamının tepesinde yer alan Find X6 Pro modelinde Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin yer alacağı söylenirken, Find X6'da ise Snapdragon 8+ Gen 1'in görevlendirilmesi bekleniyor.

Son dönemde akıllı telefon pazarında oldukça başarılı işler yapmayı başaran Oppo'nun her iki modelinin ise maalesef Türkiye'ye gelmeyecek. Peki siz Oppo'nun Find X6 serisi ve sunduğu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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