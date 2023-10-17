Oppo Find N3 son haliyle karşımızda! İşte tasarımı

Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Find N3, lansmana sayılı günler kala birçok sızıntı ile karşımıza çıktı. Şimdi ise cihazın hem lansman görselleri, hem de canlı görselleri elimizde. Tabi özellikler de son halini aldı. İşte karşınızda çarpıcı tasarımıyla Oppo Find N3!

Oppo Find N3 altın rengi ile tarzını yansıtıyor!

19 Ekim'de tüm özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkacak olan Oppo Find N3, sürekli yeni sızıntılarla gündeme geliyor. Samsung'u tahtından edebilecek bir model olan Find N3, artık son halini aldı. Bugün gelen net görsel sızıntıları doğruluyor. Görülüğü üzere altın renk, dairesel kamera tasarımı ve köşedeki LED flaş Oppo Find N3'ün tarzını yansıtıyor. Siyah renkli Find N3 ise kendini canlı görsellerde gösteriyor.

Bugün gelen sızıntılar artık Find N3 hakkında kesin bilgiler veriyor diyebiliriz. İç tarafında 7,82 inç büyüklüğünde 120Hz'lik 2268 x 2440 piksel AMOLED ekran taşıyacak olan Find N3, dış tarafta 6,31 inç büyüklüğünde yine 120Hz'lik AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan cihaz, standart sürümde 512 GB, daha sonra çıkış yapacak olan özel sürümde 1 TB dahili depolama sunacak.

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Ekranların üzerinde 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel selfie kameralar taşıyacak olan Find N3, arka tarafta 48 Megapiksel ultra geniş açılı sensöre ve 64 Megapiksel telefoto kameraya sahip olacak. Ana kamera olarak 48 Megapiksellik OIS'li bir sensör kullanan cihaz, 4800 mAh'lik bir bataryayı kasanın içerisinde barındıracak. 67W hızlı şarj desteği de sunacak olan Find N3, 244,8 gram ağırlığında ve 12,44 mm kalınlığında olacak.

Find N3 ile ilgili gelen tüm bilgileri sizlere aktardık. Bakalım lansmana kadar yeni sızıntılar ortaya çıkacak mı? Sizce Find N3, Samsung'u tahtından edecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.