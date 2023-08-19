OPPO Find N3 Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak cihazın teknik özellikleri ünlü tipster tarafından gözler önüne serildi. Oppo Find N3, 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED kapak ekranı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,82 inç 2K çözünürlüklü AMOLED katlanabilir birincil ekranla donatılacak. Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak. Modelin 29 Ağustos'ta tanıtılacağını belirtelim.

OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak cihazın teknik özellikleri ünlü tipster tarafından gözler önüne serildi.

Oppo Find N3 özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Oppo Find N3'ün özelliklerini gözler önüne serdi. Akıllı telefon 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED kapak ekranı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,82 inç 2K çözünürlüklü AMOLED katlanabilir birincil ekranla donatılacak. Katlanabilir cihaz, Android 13 ve ColorOS 13.1'de çalışacak ve yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Bunun dışında 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak. Modelin 29 Ağustos'ta tanıtılacağını belirtelim.

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