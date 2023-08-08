Katlanabilir telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 için geri sayım başladı. Cihazın teknik özellikleri ve özellikleri hakkında detaylar ortaya çıktı.

Katlanabilir telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak cihaz kritik bir eşiği daha aştı ve teknik özelliklerinin büyük bir kısmı belli oldu.

Oppo Find N3 özellikleri ortaya çıktı

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo Find N3 CPH2499 model numarasıyla EEC veri tabanında ortaya çıktı. Bunun katlanabilir telefonun Avrupa varyantı olduğuna işaret ediliyor ve çok yakında vitrine çıkacağı söyleniyor.

Oppo Find N3 6,3 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED kapak ekranı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,8 inç 2K çözünürlüklü AMOLED katlanabilir birincil ekranla donatılacak. Cihaz, Android 13 ve ColorOS 13.1'de çalışacak ve yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar: En hızlı şarj olacak katlanabilir telefon!

Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Bunun dışında 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve L07D1W22 tanımlayıcısına sahip 32 Megapiksel telefoto sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!