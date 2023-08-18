OPPO Find N3 Flip Performans Testlerinde Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 Flip için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak cihaz kritik bir eşiği daha aştı ve performans testlerinde ortaya çıktı. Oppo Find N3 Flip PHT110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında görüntülendi ve tek çekirdekli testlerden 1.367, çok çekirdekli testlerden 4 bin 168 puan aldığı doğrulandı. Cihazın MediaTek Dimensity 9200 işlemciden güç alacağı ve 12/16 GB RAM seçenekleriyle geleceği belirtildi. Modelin 29 Ağustos'ta tanıtılacağı sızdırıldı.

Katlanabilir telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında tanıtılması beklenen Find N3 Flip için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Son olarak cihaz kritik bir eşiği daha aştı ve performans testlerinde ortaya çıktı.

Oppo Find N3 Flip Geekbench'te görüntülendi

Yaklaşan Oppo Find N3 Flip PHT110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.367, çok çekirdekli testlerden 4 bin 168 puan almayı başardı. Bunun dışında ürünün bazı kilit özellikleri doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına baktığımızda cihazın MediaTek Dimensity 9200 işlemciden güç alacağını söyleyebiliriz. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında 12/16 GB RAM seçenekleriyle gelecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak. Modelin 29 Ağustos'ta tanıtılacağını belirtelim.

Oppo Find N3 Flip için geri sayım: Çıkış tarihi sızdırıldı!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın selefinin teknik özellikleri şu şekilde;

Oppo Find N2 Flip teknik özellikleri

İşlemciMediaTek Dimensity 9000+EkranKatlanabilir LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit (tip), 1000 nit (HBM), 1350 nit (en yüksek); Kapak ekranı: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5Arka kamera50 megapiksel, f/1.8, 23 mm (geniş), PDA; 8 megapiksel, f/2.2, 112°, (ultra geniş)Ön kamera32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 16GB RAMBataryaLi-Po 4300 mAh batarya; 44 W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz

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