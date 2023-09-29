OPPO Find N3 Flip Katlanabilir Telefonun Global Lansmanı Yakında
OPPO, Galaxy Z Flip 5'e rakip olan Find N3 Flip'i tanıttı. Modelin global lansmanı için çalışmalar sürüyor. Son raporlar, telefonun global versiyonunun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.
Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO, geçtiğimiz ay merakla beklenen Find N3 Flip'i resmen tanıttı. Akıllı telefon tasarım itibariyle Samsung'un Galaxy Z Flip 5 modeline doğrudan rakip ve rekabetçi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Son ortaya çıkan raporlar modelin global lansmanının çok yakında olduğuna işaret ediyor.
Oppo Find N3 Flip global yolunda
Son ortaya çıkan raporlar Oppo Find N3 Flip'in görüntüsünü gözler önüne serdi. Görsellere baktığımızda katlanabilir telefonun Çin'de mevcut olmayan gümüş renkli bir versiyonunu görüyoruz. Cihazın kapak ekranında ise WhatsApp, X (eski adıyla Twitter), YouTube Music, GPay ve gibi küresel uygulamalar olduğu dikkatleri çekiyor. Kısacası görsel, katlanabilir telefonun global versiyonuna işaret ediyor.
Oppo Find N3 Flip'in globalde ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre önümüzdeki birkaç ay içinde küreseldeki kullanıcılarla bululacak.
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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında