OPPO Find N3 Flip Katlanabilir Telefonun Global Lansmanı Yakında

OPPO, Galaxy Z Flip 5'e rakip olan Find N3 Flip'i tanıttı. Modelin global lansmanı için çalışmalar sürüyor. Son raporlar, telefonun global versiyonunun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO, geçtiğimiz ay merakla beklenen Find N3 Flip'i resmen tanıttı. Akıllı telefon tasarım itibariyle Samsung'un Galaxy Z Flip 5 modeline doğrudan rakip ve rekabetçi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Son ortaya çıkan raporlar modelin global lansmanının çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Oppo Find N3 Flip global yolunda

Son ortaya çıkan raporlar Oppo Find N3 Flip'in görüntüsünü gözler önüne serdi. Görsellere baktığımızda katlanabilir telefonun Çin'de mevcut olmayan gümüş renkli bir versiyonunu görüyoruz. Cihazın kapak ekranında ise WhatsApp, X (eski adıyla Twitter), YouTube Music, GPay ve gibi küresel uygulamalar olduğu dikkatleri çekiyor. Kısacası görsel, katlanabilir telefonun global versiyonuna işaret ediyor.

Oppo Find N3 Flip'in globalde ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre önümüzdeki birkaç ay içinde küreseldeki kullanıcılarla bululacak.

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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;