Oppo Find N3, 100W Şarj Desteğiyle Geliyor
Teknoloji Haberleri
Oppo Find N3, katlanabilir bir cihaz olup 100W şarj desteği sunacak. Ayrıca çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gelecek. Oppo Find N3, en hızlı şarj olabilen katlanabilir akıllı telefon unvanını taşıyacak.
Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden Oppo, katlanabilir cihazlar konusunda da oldukça iddialı konumda. Şirket, Oppo Find N3 için çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken cihaz, 3C sertifikasını aldı. Bu sırada da bazı özellikleri ortaya çıktı.
Oppo Find N3, 100W şarj desteğiyle gelecek
Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre yaklaşan Oppo katlanabilir modelinin şarj detayları belli oldu. Buna göre Oppo Find N3, 100W şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca cihaz, çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Böylece Oppo modeli, en hızlı şarj olabilen katlanabilir akıllı telefon unvanını da elinde bulunduracak.
Daha önceki sızıntılara bakılırsa akıllı telefon, 8 inç 2268 x 2440 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı (LTPO) sunan AMOLED panele sahip olacak. Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak.
Android 14 tabanlı ColorOS 14 alacak OPPO modelleri!
Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve L07D1W22 tanımlayıcısına sahip 32 Megapiksel telefoto sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın selefi Oppo Find N2 modelinin özellikleri şöyle;
32 megapiksel, f/2.0, 47mm (telefoto), 1/2.74¨, 0.8µm, 2x optik yakınlaştırma, PDAF 48 megapiksel, f/2.2, 14mm (ultra geniş), 1/2¨, 0.8µm, AFÖn kamera32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨ Kapak kamerası: 32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 16GB RAMBataryaLi-Po 4520 mAh batarya; 67 W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1EkranKatlanabilir LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit (tip), 1000 nit (HBM), 1350 nit (en yüksek; 1792 x 1920 piksel; 7,1 inçArka kamera50 megapiksel, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, çok yönlü PDAF, OIS
32 megapiksel, f/2.0, 47mm (telefoto), 1/2.74¨, 0.8µm, 2x optik yakınlaştırma, PDAF
48 megapiksel, f/2.2, 14mm (ultra geniş), 1/2¨, 0.8µm, AFÖn kamera32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨
Kapak kamerası: 32 megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 16GB RAMBataryaLi-Po 4520 mAh batarya; 67 W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz