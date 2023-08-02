Oppo Find N3, 100W Şarj Desteğiyle Geliyor

Oppo Find N3, katlanabilir bir cihaz olup 100W şarj desteği sunacak. Ayrıca çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gelecek. Oppo Find N3, en hızlı şarj olabilen katlanabilir akıllı telefon unvanını taşıyacak.

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden Oppo, katlanabilir cihazlar konusunda da oldukça iddialı konumda. Şirket, Oppo Find N3 için çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken cihaz, 3C sertifikasını aldı. Bu sırada da bazı özellikleri ortaya çıktı.

Oppo Find N3, 100W şarj desteğiyle gelecek

Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre yaklaşan Oppo katlanabilir modelinin şarj detayları belli oldu. Buna göre Oppo Find N3, 100W şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca cihaz, çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Böylece Oppo modeli, en hızlı şarj olabilen katlanabilir akıllı telefon unvanını da elinde bulunduracak.

Daha önceki sızıntılara bakılırsa akıllı telefon, 8 inç 2268 x 2440 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı (LTPO) sunan AMOLED panele sahip olacak. Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak.

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Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve L07D1W22 tanımlayıcısına sahip 32 Megapiksel telefoto sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın selefi Oppo Find N2 modelinin özellikleri şöyle;