Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki yerini üst sıralara taşımak isteyen ve son dönemde de hızlı bir yükseliş yakalayan Oppo, Galaxy Z Flip 4 rakibi olacak bir modelle kullanıcılarının karşısına çıktı. Oppo Find N2 Flip ön bakış sizlerle.

Oppo Find N2 Flip ön bakış!

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Mcdodo sponsorluğu ile birlikte gittiğimiz MWC 23'te adlı yıllık teknoloji konferansında tanıtılan model, Qualcomm'un en önemli işlemcilerinden Snapdragon 8+ Gen 1 ile sahne alıyor. 12 GB ve 16 GB LPDDR5 RAM seçeneklerine sahip olacak Oppo Find N2, 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama sunacak.

Öte yandan Oppo, modelinde ince ve hafif olmaya özen gösteriyor. 233 gr ağırlığında olan model katlanmamış şekliyle 132,2 x 140,5 x 7,4 mm boyutlarında olurken katlanmış haliyle 132,2 x 72,6 x 14,6 mm boyutlarına küçülebiliyor.

Kutusundan Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkacak Oppo Find N2, ilk olarak Çin'de satışa çıkıyor. Resmi bir açıklama olmasa da gelen bilgiler küresel pazarda da sahne alacağı yönde. Model, 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED panele sahip. Modelin fiyatı henüz belli değil.

Oppo Find N2 Flip özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

Ekran: Katlanabilir LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit (tip), 1000 nit (HBM), 1350 nit (en yüksek)

Kapak ekranı: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

Arka kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 23 mm (geniş), PDA; 8 Megapiksel, f/2.2, 112°, (ultra geniş)

Ön kamera: 32 Megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Color OS 13

RAM ve depolama seçenekleri: 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 16 GB RAM UFS 3.1

Batarya: Li-Po 4300 mAh batarya; 44 W kablolu hızlı şarj

Renk seçenekleri: Siyah, Yeşil, Beyaz