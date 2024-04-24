Oppo A60 Özellikleri Ortaya Çıktı

Sızıntılar Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni A serisi modeli Oppo A60 4G'yi gözler önüne sürdü. Bugün hemen hemen tüm özelliklerini ortaya döken A60, tasarım anlamında Reno 10'u andırıyor. İşte Oppo A60'ın ortaya çıkan tüm detayları.

Oppo A60 gücünü Snapdragon 680'den alacak!

Oppo'nun yeni orta segment modeli Oppo A60 bugün sızıntılarla karşımıza çıktı. Ortaya çıkan verilere göre Qualcomm Snapdragon 680'den güç alacak olan A60, 8GB LPDDR4X RAM bellek ile geliyor. Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek sunması beklenilen cihaz, 5000 mAh'lik bir pili kasanın içerisinde taşıyor. 45W kablolu SuperVOOC hızlı şarj desteği de A60'a eşlik ediyor.

Henüz boyutu bilinmese de 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelecek olan A60, bu LCD ekranda 90Hz yenileme hızı ve 950 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Arka tarafta üç adet kamera taşıyan A60, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında ise 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel olarak belirlenen iki kamera daha yer alıyor.

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Tüm bunlara ek olarak USB-C 2.0, Wi-Fi 6, microSD kart desteği ve yana monte parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip olan Oppo A60, toplam 186 gram ağırlığında ve 7,68 mm kalınlığında. Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışacak olan A60, şimdilik net olarak bilinmese de uygun bir fiyatla raflarda yerini alacak. Siz A60'ın özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Oppo A60 4G muhtemel özellikleri!