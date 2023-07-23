Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan OPPO cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici bu kapsamda uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A58 4G modelini vitrine çıkardı. İşte Oppo A58 4G özellikleri ve fiyatı!

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan OPPO cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici bu kapsamda uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A58 4G modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte Oppo A58 4G özellikleri ve fiyatı!

Oppo A58 4G özellikleri

Oppo A58 4G; 6.72 inç 2,400 x 1080p çözünürlüklü LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 680 nit parlaklık sunuyor. Bunun dışında giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu telefonda da karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi kullanılıyor. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Telefonda 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama bulunuyor. Öte yandan microSD kart desteği sayesinde depolamada artırıma gidilebiliyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştırıyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak 33W destekli 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

ÖzellikDetaylar İşlemciMediaTek Helio G85İşlemci Mimarisi12 nm, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G52 MC2RAM6 GB LPDDR4xDahili Depolama128 GB UFS 2.2Depolama ArtırmamicroSD kart ile mümkünEkran6.72 inç, LCD, 2,400 x 1080p çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı, 680 nit parlaklıkİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı kameraPil5,000 mAh, 33W hızlı şarj desteği

Oppo A58 4G fiyatı

Oppo A58 4G modeli 6 GB + 128 GB opsiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse sırasıyla 166 dolar.

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