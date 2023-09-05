Oppo A38: Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üretici Oppo, giriş segment için uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Oppo A38 modelini tanıttı. 6.56 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 50 MP + 2 MP çift arka kamera gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı ise yaklaşık 160 dolar olarak belirlendi.

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici bu kapsamda uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A38 modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte Oppo A38 özellikleri ve fiyatı!

Oppo A38 özellikleri

Oppo A38; 6.56 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 720 nit parlaklık sunuyor. Bunun dışında giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu telefonda da karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi kullanılıyor. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu fiyata 90Hz ekran: Oppo A38 Geekbench'te göründü!

Telefonda 4 GB LPDDR4x RAM ve 64 GB UFS 2.2 dahili depolama bulunuyor. Öte yandan microSD kart desteği sayesinde depolamada artırıma gidilebiliyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştırıyor.

Ön tarafta 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı (portre) sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak 33W destekli 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

ÖzellikDeğer Ekran6.56 inç HD+ IPS LCDEkran Özellikleri90 Hz tazeleme hızı, 720 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85İşlemci Mimarisi12 nm, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G52 MC2RAM4 GB LPDDR4xDahili Depolama64 GB UFS 2.2MicroSD Kart DesteğiVarİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Selfie Kamera5 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana + 2 Megapiksel yardımcı (portre)Batarya Kapasitesi5.000 mAh (33W hızlı şarj destekli)

Oppo A38 fiyatı

Oppo A38 modeli 4 GB + 64 GB opsiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse şimdilik açıklanmadı, ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yaklaşık 160 dolardan satışa çıkacak.

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