Oppo A2 Pro Resmi Olarak Tanıtıldı

Oppo A2 Pro için resmi açıklamalar geldi. Birkaç gün önce sızıntılarla karşımıza çıkan A2 Pro, şimdi resmi lansman tarihini duyuruyor. Gelin Dimensity 7050 yonga setinden güç alan Oppo A2 Pro'nun lansman tarihine ve sızdırılan özelliklerine göz atalım.

A2 Pro, 15 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak!

Oppo iki gün sonra yeni akıllı telefon modeli ile karşımızda olacak. Bugün lansman tarihini 15 Eylül olarak belirlediğini açıklayan şirket, A2 Pro modelini tüm dünyada satışa sunacak. Şimdilik Çin'de piyasaya çıkacak olan cihaz, yakında diğer ülkelerde de olacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan Oppo A2 Pro, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere yine iki seçenek sunan A2 Pro, toplamda üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Bunları yazının sonunda fiyatlarıyla birlikte vereceğiz.

Oppo kullananlar yaşadı: Oppo ücretsiz pil değişim kampanyasını başlatıyor!

6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelen A2 Pro, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip. Ön tarafta 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Oppo A2 Pro, 64 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak şekillenen arka kamera grubu ile geliyor.

Toplam 190 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığında olan A2 Pro, kahverengi, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Kahverengi modelde deri arka kapak kullanılırken, siyah ve mor renk cihazlar plastik arka kapak ile gelecek. Ayrıca üstteki bağlantıda bıraktığımız pil değişim kampanyası bu modelden itibaren geçerli olacak.

Oppo A2 Pro fiyatı!

8 GB RAM + 256 GB depolama: 290 Dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 315 Dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama: 345 Dolar