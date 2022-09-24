Operatörünüz sözünü tutuyor mu? İnternet hız testi nedir ve nasıl yapılır?

İnterneti hangi amaçla kullanıyor olursanız olun, bağlantı hızınız önemlidir. İnternet bağlantı hızı düşükse, internet sitelerine, site içi sayfalara erişiminiz bile zaman alır. Bu nedenle speedtest yani internet hız testi yapmanız, internet kullanım konforunuz açısından önem taşıyor. Test sayesinde internet bağlantınızın kaç Mbps olduğunu saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte, internet bağlantınızın kalitesine dair de fikir edinebilirsiniz.

İnternet hız testi ile bağlantınızın kalitesini görün

Herhangi bir internet servis sağlayıcıdan internet hizmeti aldığınızda size sunulan bir bağlantı hızı bilgisi olacaktır. Ancak kimi zaman internet servis sağlayıcıları sundukları bu internet hızı bilgisine sadık kalamıyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak internet hızınız düşebiliyor ya da servis sağlayıcı tarafından düşürülebiliyor. Bu durumun farkına varmak için de öncelikle internet hızınızı testten geçirmeniz gerekiyor.

İnternet hız testi yapmanın sağladığı avantajlardan biri de gönderilip alınan verideki gecikmeleri yani pinginizi görme şansını sunmasıdır. Böylece hem veri gönderme hızı hem de internet servis sağlayıcının sunduğu veri indirme hızı bilgisine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu arada, internet hızınız sadece servis sağlayıcılar ile ilgili olmayabilir. Kullandığınız modem, kablo bağlantılarınız gibi çeşitli donanımların kalitesi de internet hızınızı etkileyebilir. Dolayısıyla söz konusu testi düzenli aralıklarla gerçekleştirmeniz, daha sağlıklı bilgilere sahip olmanızı sağlar.

İnternet hız testi nasıl yapılır?

Bu test kapsamında öncelikle konum bilgisi belirlenir. Akabinde, konumunuza en yakın sunucu ile bağlantı kurulur. Kullandığınız sunucuya bir veri gönderilir ve sunucudan da yanıt alınır. Sunucuya gönderilen sinyal ve geri alınan sinyal hızı, internet hızınızın da belirlenmesini sağlar.

Sinyal gönderimi ve alımı sonuçlandığında ise indirme süreci başlar. İndirme sürecinin amacı ise kullandığınız bilgisayar ve sunucu arasındaki iletişimin değerlendirilmesidir. Verinin bilgisayarınıza ulaşma hızı, bilgisayarın veriyi indirme hızı ve veri kaybının olup olmadığı böylece belirlenmiş olur.

Eğer siz de en hızlı ve en kolay şekilde internet bağlantı hızınızı test etmek isterseniz Milleni.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden, üyelik işlemi yapmadan, prosedürlerle uğraşmadan testi başlatabilir ve internet hızınızı ölçebilirsiniz.

Hız testi sayfası üzerinden internet bağlantı hızı testini başlatabilmeniz için tek tık yeterli! Son olarak, bu test sayesinde kullandığınız internet altyapısının karşıladığı maksimum hızı görme şansınız olduğunu da ayrıca aktarmış olalım.