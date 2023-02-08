Operatörler yanıtladı: Deprem bölgesinde internet neden çalışmadı?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, deprem bölgesinde neden internet çalışmadı ve iletişim neden aksadı sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin etkisi ne yazık ki sürüyor. Ekipler, depremin üçüncü gününde hala enkaz altından hayatta kalanları çıkarmaya çalışırken, bir diğer önemli sorun da altyapı ve iletişim oldu. Bildiğiniz üzere afetle beraber bölgedeki hatlarda bir sıkıntı oldu ve bugün bile bu sorun tamamen giderilemedi. Son olarak Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, deprem bölgesinde internetin neden çalışmadığını açıkladı. İşte ayrıntılar….

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone açıkladı! Deprem bölgesinde internet neden çalışmadı?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un oluşturduğu "Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği" deprem bölgesinde neden internet çalışmadı ve iletişim neden aksadı sorularını yanıtladı. Buna göre sorunun temel nedeni olarak enerji eksikliği ve yoğunluk gösterildi. Kurum eleştirilere; "Operatörler, deprem bölgesindeki baz istasyonlarına enerji sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyorlar." şeklinde yanıt verdi.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği olarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyacını karşılamak en büyük önceliğimizdir. Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla iş birliği halinde, bölge halkına en iyi hizmeti verme gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

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Bölgede oluşan enerji kesintileri iletişimi de etkilemektedir.

Dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi, baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını gerektirmektedir.

Enerji ihtiyacının karşılanması için operatörler tarafından bölgeye acilen 3.485 adet jeneratör sevk edilmiştir.

İletişim ancak seyyar enerji kaynakları ve bu kaynakların çalışması için gerekli olan enerji tedariki sayesinde sürdürülebildiğinden, hizmet süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları hızla devam etmektedir.

Diğer yandan, ne yazık ki, depremler nedeniyle üç operatörümüzün depremden etkilenen 10 ilde yer alan 8.900 baz istasyonundan 2.451 adedi aldıkları ciddi hasar sebebiyle devre dışı kalmıştır. Baz istasyonları onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, bölgeye toplam 190 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Depremden etkilenen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren vatandaşlarımız için çalışmalarımızın 7/24 sürdüğünü bir kez daha belirtmek isteriz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.