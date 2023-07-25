OpenAI ve NVIDIA Devasa Bir Yapay Zeka Sistemi İçin Bir Araya Geliyor

Yapay zeka konusunda yarış tüm hızıyla devam ederken, OpenAI ve NVIDIA ortaklığa giderek yapay zeka alanındaki hakimiyetlerini artırmayı hedefliyor. NVIDIA, OpenAI'ye GPT-4 modeli için 20 bin ekran kartı desteği sağlamıştı. Ancak bu ortaklık genişledikçe daha fazla donanıma ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. ChatGPT'nin daha gelişmiş bir yapay zeka bilgi işlem modeli üzerinde çalıştığı ve tam kapasite için 10 milyon yapay zeka GPU'suna ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Bu durum, NVIDIA'nın mevcut üretim kapasitesiyle zor bir hedef gibi görünüyor.

Yapay zeka konusunda yarış tüm hızıyla devam ederken, hem yazılım hem de donanım şirketleri bu konuda ortak çalışmalar yürütüyor. ChatGPT ile kendisini kanıtlayan OpenAI, NVIDIA ile ortaklığa giderek, yapay zeka alanındaki hakimiyetini artırma niyetinde.

OpenAI ve NVIDIA devasa bir yapay zeka sistemi için bir araya geliyor

NVIDIA sonra olarak OpenAI'ye GPT-4 modeli ile konusunda 20 bin ekran kartı ile destek olmuştu. Ancak önümüzdeki dönemde iki dev şirketin ortaklıklarını genişletmesinin ardından bu miktarın oldukça komik kalacağını söyleyebiliriz.

Çinli arama motoru Sogou'nun kurucusu ve iş adamı Wang Xiaochuan'a göre, ChatGPT'nin halihazırda çok daha gelişmiş eğitim yöntemlerini kullanan daha gelişmiş bir yapay zeka bilgi işlem modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin tam kapasite ile çalışması için sie 10 milyon yapay zeka GPU'suna ihtiyaç duyduğu gelen bilgiler arasında.

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10 Milyon yapay zeka GPU'su kullağa astronomik olarak görülse de, OpenAI'nin gelecekteki dil modelleri için bir zorunluluk olarak sayılabilir. Gittikçe gelişen ve genişleyen yapay zeka sistemleri, çok daha fazla donanıma ihtiyaç duyuyor.

NVIDIA'nın mevcut üretim kapasitesini düşündüğümüzde ise bu rakama yakın gelecekte ulaşılması pek mümkün görünmüyor. Mevcut kapasitesi ile 1 milyon GPU üretebilen şirketin sadece OpenAI'ye sağladığı sistem için 10 yıl çalışması gerekiyor.

Ancak NVIDIA, arzı artırmak için TSMC ile birlikte çalışmalarını hızlandırmış durumda. Üretim kapasitesi ve maliyetin yanı sıra bu kadar çok GPU'yu birbirine bağlamanın zorluğu da şirketin karşısına önemi bir engle olarak çıkıyor.

Bu tür bir sistemin hayata geçirilmesi durumunda ise ortaya çıkacak yapay zeka sistemini hayal bile edemiyoruz. Peki siz NVIDIA ve OpenAI'nin ortak yapay zeka çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.