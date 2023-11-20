OpenAI'nın yeni CEO'su Emmett Shear oldu

OpenAI, kurucularından ve CEO'su Sam Altman'ı görevden aldı ve yerine eski Twitch CEO'su Emmett Shear geçici olarak atandı. Şirket çalışanları ve yatırımcılar bu karara tepki gösterdi.

Yapay zeka dünyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. ChatGPT sayesinde yakından tanıdığımız OpenAI, kurucularından ve aynı zamanda CEO görevini üstlenen Sam Altman'ı geçtiğimiz günlerde görevinden aldı. OpenAI'den yapılan açıklamada Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmediği ve samimi olmadığı gibi ağır ifadeler kullanılırken, şirket çalışanları ve yatırımcılar bu karara ve açıklamaya tepkilerini gösterdi. Günlerdir gündemden düşmeyen OpenAI'ın yeni CEO'su da kısa bir süre önce belli oldu.

Yeni OpenAI CEO'su eski Twitch CEO'su Emmett Shear oldu

Tartışmaların odağındaki OpenAI'ın yeni CEO'su eski Twitch CEO'su Emmett Shear oldu. Shear, Sam Altman'ın ardından şirkette geçici CEO görevine getirilen Mira Murati'den koltuğu devralacak. Bilindiği üzere Murati, birkaç gün öncesine kadar şirkette CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu görevini üstleniyordu.

Burada kritik bir detayın olduğunu belirtelim. Zira Emmett Shear da Mira Murati gibi geçici olarak CEO görevini üstlenecek. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler bu durumun değişebileceğini ve Shear'ın pozisyonun kalıcı hale gelebileceğini gösteriyor.

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Emmett Shear tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

"Bu işi kabul ettim çünkü OpenAI'nin şu anda var olan en önemli şirketlerden biri olduğuna inanıyorum. Yönetim kurulu durumu paylaşıp benden bu rolü üstlenmemi istediğinde bu kararı kolay vermedim. Sonuçta elimden geldiğince yardım etme görevim olduğunu hissettim.

Sam Altman'ın OpenAI CEO'luğu görevinden alınması sürecinin çok kötü yönetildiğine ve bunun şirkete olan güveni zedelediğine inanıyorum. İşi almadan önce değişikliğin arkasındaki mantığı kontrol ettim. Yönetim kurulu, güvenlikle ilgili herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle Sam'i görevden almadı, gerekçeleri bundan tamamen farklıydı."

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