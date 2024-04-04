OpenAI'nın yapay zeka aracı Sora, müzik videosu ile gündeme oturdu

OpenAI'ın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, bu kez hazırladığı müzik videosu ile gündeme oturdu. August Kamp'ın Worldweight isimli şarkısı için hazırlanan video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getiriyor.

Algoritmaların oluşturduğu orman tapınağı ve sahil görselleri özellikle dikkat çekerken, görüntülerin müzik ile son derece uyumlu olması da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Fakat bu videonun hangi girdiler aracılığıyla ortaya çıktığı şu an için bilinmiyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sora, müzik videosu ile gündemde

Videoda canlıların birbiri ardına çeşitli şekillere dönüşmesi benzersiz bir görsel şölen sunarken, August Kamp geleneksel yollarla ortaya koyamadığı yaratıcılığını Sora sayesinde hayata geçirmeyi başardığını söylüyor. Videodan oldukça etkilendiğini belirten bazı içerik üreticileri ise, bu yapay zeka aracını daha çok kullanmaya şimdiden karar vermiş gibi görünüyor.

Resmi olarak şubat ayında tanıtılan Sora'nın, gelecek dönemde çok daha kaliteli içerikler ortaya koyabileceği öne sürülüyor. Ayrıca yapay zeka aracının, maddi yeterliliği olmayan birçok içerik üreticisi için de oldukça önemli bir şans olduğu belirtiliyor. Çünkü yeni nesil teknolojiler sayesinde artık herkesin kolayca kapsamlı videolar çekebileceği söylenmekte.

Ancak Sora telif ihlali iddialarıyla da sürekli eleştiri alırken, özellikle müzik sektörünün ileri gelenleri bu teknolojiden pek de hoşlanmadı. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz. İlgili videoyu ise aşağıdan kolayca izleyebilirsiniz:

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sora sayesinde gelecekte nasıl videolar yapılacak? Siz hiç Sora kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.