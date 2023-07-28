OpenAI'nın yapay zeka aracı güvenilmez bulundu ve kaldırıldı

OpenAI, yapay zeka tarafından yazılan metinleri belirlemek için geliştirdiği aracın düşük doğruluk oranı nedeniyle kaldırıldığını duyurdu. Şirket, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı hazırlandığını anlamak için daha etkili kaynak teknikleri araştırdığını belirtti.

Son birkaç aydır adından sıkça söz ettiren OpenAI, yapay zeka tarafından yazılmış metin parçaları için adım attı. Şirket aylar önce yapay zeka tarafından yazılan metinleri belirlemek için bir araç yayınladı. Ancak ortaya çıkan sonuçlar hiç de iç açıcı değil. İşte detaylar!

OpenAI metin aracının güvenini az buldu!

OpenAI, sohbet robotu ChatGPT ile aylardır gündemde kalmayı başardı. Özellikle okul veya iş için metin hazırlamak mecburiyetinden olan kullanıcılar için büyük bir nimet olarak yer aldı. Şubat ayında ise OpenAI, ChatGPT tarafından yazılan metinleri belirlemek için bir araç geliştirdi.

Bu araç bir metin parçasının insanlar tarafından mı yoksa yapay zeka aracı tarafından mı hazırlandığını anlamak için çalışıyordu. Ancak bugün çıkan haberlere göre söz konusu aracın işini yapmadığı ortaya çıktı. OpenAI, gönderilen İngilizce metinlerin "düşük doğruluk oranı" nedeniyle yapay zeka aracını kaldırdı.

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Kullanıcılar daha öncesine OpenAI'nın sınıflandırıcı aracını ücretsiz bir şekilde deneyebiliyordu ve metin gönderebiliyordu. Ancak şimdi bağlantıya tıklandığında kullanıcılar bir sayfa kaldırma bildirimiyle karşı karşıya kalıyor. Şirketin aracı için internet sayfasında bir açıklama yer alıyor. Açıklamada:

"20 Temmuz 2023 itibarıyla AI sınıflandırıcı, düşük doğruluk oranı nedeniyle artık kullanılamıyor. Geri bildirimleri dahil etmek için çalışıyoruz ve şu anda metin için daha etkili kaynak teknikleri araştırıyoruz ve kullanıcıların işitsel veya görsel içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamalarını sağlayan mekanizmalar geliştirip dağıtma taahhüdünde bulunduk."

Şirketin kendi aracını çekmesi, üretken yapay zeka tarafından yaratılan ve kullanımındaki hızlı artışın ortasında sınıflandırmadaki zorlukları vurguluyor. Bunun sonucunda da OpenAI'nın aracını sessiz bir şekilde kaldırdığını görüyoruz.

Peki, siz OpenAI metin aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir metnin yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını anlamak mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!