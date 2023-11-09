OpenAI'nin ChatGPT Hizmetinde Büyük Kesinti

OpenAI'nin yaygın olarak kullanılan ChatGPT hizmeti, büyük bir kesinti yaşadı ve haftalık ortalama 100 milyon aktif kullanıcısını zor durumda bıraktı. Kesinti sabah 9'dan kısa bir süre önce meydana geldi ve platform 2 saate yakın bir süredir milyonlarca kullanıcı için erişilemez durumda kaldı. Bu beklenmedik kesinti şirketin API hizmetleri üzerinde de dalgalanma etkisi yarattı. ChatGPT dünya çapında bir sıkıntı yaşasa da Türkiye'de çok hissedilmedi.

OpenAI'nin yaygın olarak kullanılan ChatGPT hizmeti, büyük bir kesinti yaşadı ve haftalık ortalama 100 milyon aktif kullanıcısını zor durumda bıraktı. Kesinti sabah 9'dan kısa bir süre önce meydana geldi ve platform 2 saate yakın bir süredir milyonlarca kullanıcı için erişilemez durumda kaldı. Bu beklenmedik kesinti şirketin API hizmetleri üzerinde de dalgalanma etkisi yarattı.

ChatGPT dünya çapında bir sıkıntı yaşasa da Türkiye'de çok hissedilmedi

ChatGPT kullanıcıları, her zamanki duyarlı platform yerine, hizmetin "şu anda kapasitede" olduğunu belirten moral bozucu bir mesajla karşılaştı. OpenAI, hem API hem de ChatGPT'de yüksek hata oranlarına yol açan bir sorunla boğuştuğunu kabul ederek sorunu çözmeye koyulduklarını açıkladı.

Ekip durumu düzeltmek için yorulmadan çalıştı ve nihayetinde saat TSİ 18: 50 civarında işlevselliği geri yükledi. Toplamda kesinti yaklaşık iki saat sürdü.

İlginç bir şekilde, hizmetteki tek aksaklık bu değildi. Bir önceki gece de kısmi bir kesinti yaşanmış, ancak bu kesinti tüm kullanıcıları etkilememişti. Bu son olaylara kadar, OpenAI'nin sohbet robotu platformu kayda değer bir güvenilirlikle çalışmış ve önemli bir kesinti olmadan haftalık 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Sonuçlar şaşırttı: ChatGPT kullanıcı sayısı belli oldu!

Ayrıca, OpenAI'nin hizmetlerinin geliştirici topluluğu üzerindeki önemli etkisinin altını çizen, operasyonların API tarafında çalışan 2 milyondan fazla geliştirici var. Siz de erişim sıkıntısı yaşadınız mı? Yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.