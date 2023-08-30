OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT'ye erişim sorunları yaşanıyor

OpenAI'ın popüler yapay zeka aracı ChatGPT'ye erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapay zekanın çöktüğü bildirildi. Şirketin ilk açıklamasında, 'Şu anda bu sorunu araştırıyoruz' ifadelerine yer verildi.

OpenAI'ın popüler yapay zeka aracı Chatgpt'ye erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapay zekanın çöktüğü bildirildi. Konuyla ilgili şirketten de ilk açıklama gelmiş durumda.

Chatgpt neden açılmıyordu?

Geçtiğimiz saatlerden bu yana Chatgpt'ye yönelik şikayetler artıyor. Türkiye'deki kullanıcıların da yaşadığı erişim problemleriyle ilgili detaylar ise belirsiz. Şirketin ilk açıklamasında, "Şu anda bu sorunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Popüler yapay zeka botunun neden çöktüğüne dair detay verilmedi. Şirketin sunucularına yönelik bir saldırı yaşanıp yaşanmadığı belirsizliğini koruyor. OpenAI'ın destek hesabından yapılan paylaşıma göre ilk şikayet 17.00 sularında alındı.

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Ancak erişim sorunlarının, yeni sürümün hemen arkasından gelmesi merak uyandırdı. OpenAı, geçtiğimiz gün iş dünyasında büyük bir paya sahip olan kurumsal şirketlere yönelik yeni bir ChatGPT sürüm üzerinde çalıştığını belirtti.

ChatGPT tarafında gerçekleşen bu gelişme, iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Birçok şirket, söz konusu sürümü destekleyip kullanma talebinde bulunmuş olsa da halen iş yaşamında yapay zeka kullanımına sıcak bakmayan şirketlerin de olması dikkat çekti. Ancak ChatGPT for Enterprise sürümünün henüz erişime açılmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Güncelleme: Saat 18.00 itibarıyla ChatGPT'ye yönelik erişim sorunlarının azaldığını ve tekrardan açıldığını belirtelim. Ülkemizdeki şikayetler de çözülmüş gibi görünüyor.

Peki siz hala ChatGPT kullanırken çökme sorunları yaşıyor musunuz? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın…