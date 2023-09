Son yıllarda teknolojinin önemli seviyede ilerleme kat etmesiyle beraber yapay zeka alanı için yapılan yatırımlar da bir hayli arttı. Bu noktada Microsoft, Google ve OpenAI gibi dev teknoloji şirketleri oldukça öne çıktı.

Tabii yapay zekanın yararı kadar zararı da olmadı değil. Milyarlarca metni okuyarak bilgi öğrenen ve yapay zeka araçlarının temel aldığı dil modelleri, yazarlık gibi önemli meslekleri tehlikeye atıyor. Son yaşanan gelişmelere göre ise OpenAI'ın dil modeli GPT için dava açıldı.

Yazarlar, OpenAI'ın GPT dil modelini eğitmek için kendi eserlerinin kullanılmasını istemiyor

ABD'li Yazarlar Birliği ve aralarında dünyaca ünlü kitap serisinin yazarı George RR Martin'in de bulunduğu 17 ünlü yazar, Southern District of New York'ta (New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi) ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a dava açtı.

Davacı yazarlar, dava için OpenAI'ın dil modeli GPT'yi eğitmek için kendi eserlerinden yararlandığını ve telif haklarının ihlal edildiğini sebep gösterdi. Dil modelinin tıpkı bir yazar gibi eser üretebildiğini ve bunun işlerini tehlikeye attığını savunan davacılar, yapay zeka devinden eğitim için kendi eserlerinin kullanılmamasını istiyor.

OpenAI'a rakip: Avrupa'nın yükselen yıldızı Aleph Alpha

Bu dava ile ilgili ABD'li basın kuruluşu TheVerge'e açıklama yapan OpenAI, Yazarlar Birliği de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar ile telif hakkı ihlali gibi endişeler için görüşmeler yapıldığını paylaştı.

OpenAI'ın telif hakkı ihlalleri nedeniyle başı dertte gibi görünüyor. Zira bunun için açılan davaların sonu gelmiyor. Daha önce de dünyaca ünlü yazarlardan Michael Chabon, Christopher Golden, Richard Kadrey ve Komedyen Sarah Silverman da telif hakkı ihlallerini sebep göstererek dava açmıştı.

