OpenAI, GPTBot'un erişimini engellemek isteyen web sitelerine karşı önlem alıyor

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için kullandığı GPTBot'un detaylarını çevrimiçi belgelerine ekledi. Bazı web siteleri ise GPTBot'un içeriklerine erişimi engellemek istiyor. OpenAI, GPT-4'ün bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtiyor.

Yapay zeka devi OpenAI, yakın zamanda Chatgpt'yi eğitmek için kullandığı GPTBot'un detaylarını çevrimiçi belgelerine ekledi. Bunun ardından olanlar oldu. Öyle ki bazı popüler web siteleri, ChatGPT için kullanılan GPTBot'u engellemek istiyor. İşte ayrıntılar!

ChatGPT 'yi eğiten GPTBot için erişim yasağı!

GPTBot, şirketin ChatGPT gibi yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla web sayfalarını okumak için kullandığı botun ismidir. Bu haftanın başlarında, bazı dünyaca ünlü web siteleri, GPTBot'un içeriklerine erişimini engelleme niyetlerini tüm dünya ile paylaştı. Bunun içinse, duyuru dahi yapılmadan çevrimiçi belgelendirme sitesine eklenen GPTBot'un detaylarını sebep gösterdiler.

Yeni belgelendirmede OpenAI, GPTBot tarafından taranan web sayfalarının gelecekteki modelleri geliştirmek için kullanılabileceğini açıklıyor. Bu, sürekli güncel veri akışının, yapay zeka modellerinin daha doğru şekilde eğitilmesine olanak sağlayacak olsa da, bunu bazı web siteleri istemedi.

ChatGPT efsanesi bitiyor mu? İşte OpenAI raporu

Söz konusu siteler, OpenAI'ın eğitim kazılarını engellemek istese de GPT-4 bu durumdan etkilenmeyecek. Öyle ki şirket, bundan yıllar önce zaten hiçbir duyuru yapmadan web sitelerini okuyarak Eylül 2021 sonuna kadar olan verileri topladı. Bu da OpenAI'in dil modellerinin mevcut "bilgi" kesim noktası.

GPTBot'un engellenmesi, bir sitenin verilerinin gelecekteki tüm yapay zeka modellerini eğitmeyeceğini garanti etmez. Ayrıca yapay zeka çağında büyük dil modellerinin engellenmesi ileride bazı büyük sorunlara yol açabilir.

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